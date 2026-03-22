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El video de Rodrigo De Paul en el cumpleaños de Tini que generó polémica

El mediocampista de Inter Miami fue visto en el show en Córdoba tras confirmarse que no jugará los amistosos de la Selección por una molestia física.

El video de Rodrigo De Paul en el cumpleaños de Tini que generó polémica
Hace 1 Hs

Rodrigo De Paul volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez fuera de la cancha. El mediocampista de Inter Miami fue visto en el cumpleaños de Tini Stoessel en Córdoba, en una aparición que generó polémica en medio de su lesión.

La situación llamó la atención porque el futbolista había sido descartado para el partido ante New York City FC por la MLS, tras confirmarse una molestia física que le impedirá estar disponible.

Según informó el club, De Paul sufrió una contusión muscular en la pierna izquierda producto de un golpe en el último encuentro frente a Nashville, por lo que el cuerpo técnico decidió preservarlo.

En ese contexto, su presencia en el show de la cantante generó debate en redes sociales, donde muchos cuestionaron su aparición pública en medio de su recuperación.

La mirada puesta en la Selección

Más allá de la polémica, el panorama médico es alentador. Se trata de una lesión de bajo impacto y no correría riesgo su participación en la próxima fecha FIFA, donde la Selección argentina disputará amistosos en la previa del Mundial 2026.

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