La "Scaloneta" cambia de piel: qué revela la prelista de Argentina para el Mundial 2026

Porque sí; ahí sigue Lionel Messi. Sigue estando el capitán que cambió para siempre la historia del fútbol argentino y que, a punto de cumplir 39 años, se prepara para un último baile en el que ya no tendrá nada que demostrarle a nadie. También continúan otros nombres que levantaron la Copa del Mundo en Lusail: Emiliano Martínez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez o Lautaro Martínez. La columna vertebral todavía está ahí; pero alrededor de esa estructura empezó a crecer otra cosa.