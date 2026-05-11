Mundial 2026: Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 jugadores de la selección argentina

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 futbolistas de Argentina para defender el título en el Mundial 2026 de EE.UU., México y Canadá, a solo un mes del inicio del torneo.
- La nómina liderada por Messi incluye a juveniles como Mastantuono y Echeverri. El cuerpo técnico deberá reducir la lista a los 26 jugadores definitivos antes del 30 de mayo.
- Esta convocatoria inicia formalmente el camino a la defensa de la corona, evidenciando un recambio generacional que mezcla a los campeones de Qatar con nuevas promesas locales.
A exactamente un mes del inicio del Mundial 2026, Lionel Scaloni dio el primer paso formal rumbo a la defensa del título conseguido en Qatar: presentó la prelista de 55 futbolistas de la Selección Argentina para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Una nómina amplia, cargada de nombres consolidados, jóvenes en ascenso y algunas sorpresas que empiezan a marcar el pulso de la renovación generacional.
La presencia de Lionel Messi era la gran certeza. El capitán y símbolo de la “Scaloneta” encabeza un grupo que mantiene la base del equipo campeón del mundo, pero que también empieza a abrirle espacio a nuevas caras y apuestas de futuro. Entre las novedades aparecen Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Mateo Pellegrino y Milton Delgado, mientras que varios jugadores del fútbol argentino lograron meterse en consideración.
Ahora, el cuerpo técnico deberá reducir la nómina a los 26 futbolistas definitivos que viajarán al Mundial. La fecha límite para entregar la lista final será el 30 de mayo.
La prelista completa de Argentina para el Mundial 2026
- Emiliano Martínez (arquero)
- Gerónimo Rulli (arquero)
- Juan Musso (arquero)
- Walter Benítez (arquero)
- Facundo Cambeses (arquero)
- Santiago Beltrán (arquero)
- Agustín Giay (defensor)
- Gonzalo Montiel (defensor)
- Nahuel Molina (defensor)
- Nicolás Capaldo (defensor)
- Kevin Mac Allister (defensor)
- Lucas Martínez Quarta (defensor)
- Marcos Senesi (defensor)
- Lisandro Martínez (defensor)
- Nicolás Otamendi (defensor)
- Germán Pezzella (defensor)
- Leonardo Balerdi (defensor)
- Cristian Romero (defensor)
- Lautaro Di Lollo (defensor)
- Zaid Romero (defensor)
- Facundo Medina (defensor)
- Marcos Acuña (defensor)
- Nicolás Tagliafico (defensor)
- Gabriel Rojas (defensor)
- Máximo Perrone (volante)
- Leandro Paredes (volante)
- Guido Rodríguez (volante)
- Aníbal Moreno (volante)
- Milton Delgado (volante)
- Alan Varela (volante)
- Ezequiel Fernández (volante)
- Rodrigo De Paul (volante)
- Exequiel Palacios (volante)
- Enzo Fernández (volante)
- Alexis Mac Allister (volante)
- Giovani Lo Celso (volante)
- Nicolás Domínguez (volante)
- Emiliano Buendía (volante)
- Valentín Barco (volante)
- Lionel Messi (delantero)
- Nicolás Paz (delantero)
- Franco Mastantuono (delantero)
- Thiago Almada (delantero)
- Tomás Aranda (delantero)
- Nicolás González (delantero)
- Alejandro Garnacho (delantero)
- Giuliano Simeone (delantero)
- Matías Soulé (delantero)
- Claudio Echeverri (delantero)
- Gianluca Prestianni (delantero)
- Santiago Castro (delantero)
- Lautaro Martínez (delantero)
- José Manuel López (delantero)
- Julián Álvarez (delantero)
- Mateo Pellegrino (delantero)