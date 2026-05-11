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Mundial 2026: Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 jugadores de la selección argentina

Messi encabeza la nómina preliminar rumbo a la defensa del título; también aparecen Mastantuono, Garnacho y varias sorpresas.

FECHA LÍMITE. El 30 de mayo Lionel Scaloni deberá presentar la lista definitiva de jugadores que disputarán el Mundial. FECHA LÍMITE. El 30 de mayo Lionel Scaloni deberá presentar la lista definitiva de jugadores que disputarán el Mundial.
Bruno Farano
Por Bruno Farano Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 futbolistas de Argentina para defender el título en el Mundial 2026 de EE.UU., México y Canadá, a solo un mes del inicio del torneo.
  • La nómina liderada por Messi incluye a juveniles como Mastantuono y Echeverri. El cuerpo técnico deberá reducir la lista a los 26 jugadores definitivos antes del 30 de mayo.
  • Esta convocatoria inicia formalmente el camino a la defensa de la corona, evidenciando un recambio generacional que mezcla a los campeones de Qatar con nuevas promesas locales.
Resumen generado con IA

A exactamente un mes del inicio del Mundial 2026, Lionel Scaloni dio el primer paso formal rumbo a la defensa del título conseguido en Qatar: presentó la prelista de 55 futbolistas de la Selección Argentina para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Una nómina amplia, cargada de nombres consolidados, jóvenes en ascenso y algunas sorpresas que empiezan a marcar el pulso de la renovación generacional.

La presencia de Lionel Messi era la gran certeza. El capitán y símbolo de la “Scaloneta” encabeza un grupo que mantiene la base del equipo campeón del mundo, pero que también empieza a abrirle espacio a nuevas caras y apuestas de futuro. Entre las novedades aparecen Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Mateo Pellegrino y Milton Delgado, mientras que varios jugadores del fútbol argentino lograron meterse en consideración.

Ahora, el cuerpo técnico deberá reducir la nómina a los 26 futbolistas definitivos que viajarán al Mundial. La fecha límite para entregar la lista final será el 30 de mayo.

La prelista completa de Argentina para el Mundial 2026

- Emiliano Martínez (arquero)

- Gerónimo Rulli (arquero)

- Juan Musso (arquero)

- Walter Benítez (arquero)

- Facundo Cambeses (arquero)

- Santiago Beltrán (arquero)

- Agustín Giay (defensor)

- Gonzalo Montiel (defensor)

- Nahuel Molina (defensor)

- Nicolás Capaldo (defensor)

- Kevin Mac Allister (defensor)

- Lucas Martínez Quarta (defensor)

- Marcos Senesi (defensor)

- Lisandro Martínez (defensor)

- Nicolás Otamendi (defensor)

- Germán Pezzella (defensor)

- Leonardo Balerdi (defensor)

- Cristian Romero (defensor)

- Lautaro Di Lollo (defensor)

- Zaid Romero (defensor)

- Facundo Medina (defensor)

- Marcos Acuña (defensor)

- Nicolás Tagliafico (defensor)

- Gabriel Rojas (defensor)

- Máximo Perrone (volante)

- Leandro Paredes (volante)

- Guido Rodríguez (volante)

- Aníbal Moreno (volante)

- Milton Delgado (volante)

- Alan Varela (volante)

- Ezequiel Fernández (volante)

- Rodrigo De Paul (volante)

- Exequiel Palacios (volante)

- Enzo Fernández (volante)

- Alexis Mac Allister (volante)

- Giovani Lo Celso (volante)

- Nicolás Domínguez (volante)

- Emiliano Buendía (volante)

- Valentín Barco (volante)

- Lionel Messi (delantero)

- Nicolás Paz (delantero)

- Franco Mastantuono (delantero)

- Thiago Almada (delantero)

- Tomás Aranda (delantero)

- Nicolás González (delantero)

- Alejandro Garnacho (delantero)

- Giuliano Simeone (delantero)

- Matías Soulé (delantero)

- Claudio Echeverri (delantero)

- Gianluca Prestianni (delantero)

- Santiago Castro (delantero)

- Lautaro Martínez (delantero)

- José Manuel López (delantero)

- Julián Álvarez (delantero)

- Mateo Pellegrino (delantero)

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