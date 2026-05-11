Mundial 2026: Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 jugadores de la selección argentina

A exactamente un mes del inicio del Mundial 2026, Lionel Scaloni dio el primer paso formal rumbo a la defensa del título conseguido en Qatar: presentó la prelista de 55 futbolistas de la Selección Argentina para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Una nómina amplia, cargada de nombres consolidados, jóvenes en ascenso y algunas sorpresas que empiezan a marcar el pulso de la renovación generacional.