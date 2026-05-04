Argentina se metió en semis del Sudamericano Sub 17 femenino y sigue soñando con el Mundial

La selección argentina femenina Sub 17 aseguró su lugar en las semifinales del Sudamericano tras empatar 2-2 con Chile en un cierre de fase de grupos cargado de suspenso en el estadio Ameliano de Paraguay. El resultado dejó con ocho puntos a ambos equipos y también a Colombia, por lo que hubo que recurrir a los resultados entre sí; esto permitió que el conjunto argentino finalizara en lo más alto de su zona gracias a los goles a favor en esos cruces. Con este desempeño, el combinado dirigido por Christian Meloni mantiene firme su ilusión de obtener uno de los boletos para la próxima Copa del Mundo de la categoría.