Argentina se metió en semis del Sudamericano Sub 17 femenino y sigue soñando con el Mundial

Resumen para apurados
- La selección argentina femenina Sub-17 avanzó a semis del Sudamericano tras empatar 2-2 con Chile en Paraguay, quedando líder del Grupo A por el sistema de desempate olímpico.
- Tras igualar en puntos con Chile y Colombia, los goles de Diz y Galarza fueron clave. El conjunto de Christian Meloni aseguró su lugar tras una definición ajustada en la zona grupal.
- La Albiceleste tiene ahora dos opciones para clasificar al Mundial de Marruecos: ganar su semifinal o disputar los boletos restantes de Conmebol en la instancia de reclasificación.
La selección argentina femenina Sub 17 aseguró su lugar en las semifinales del Sudamericano tras empatar 2-2 con Chile en un cierre de fase de grupos cargado de suspenso en el estadio Ameliano de Paraguay. El resultado dejó con ocho puntos a ambos equipos y también a Colombia, por lo que hubo que recurrir a los resultados entre sí; esto permitió que el conjunto argentino finalizara en lo más alto de su zona gracias a los goles a favor en esos cruces. Con este desempeño, el combinado dirigido por Christian Meloni mantiene firme su ilusión de obtener uno de los boletos para la próxima Copa del Mundo de la categoría.
Un empate con sabor a liderazgo
El encuentro comenzó cuesta arriba para la Albiceleste, ya que apenas a los tres minutos de juego, Antonella Martínez adelantó al conjunto chileno con un potente remate, pero la paridad llegó antes del primer cuarto de hora cuando Mercedes Diz cambió un penal por gol a los 9 minutos.
Al inicio del complemento, Josefina Galarza puso en ventaja a Argentina tras conectar un envío aéreo y definir con contundencia. Sin embargo, la ventaja no pudo sostenerse hasta el final, ya que nuevamente Antonella Martínez apareció con un disparo lejano para sentenciar el 2-2 definitivo. Pese a la repartición de puntos, Argentina conservó el primer puesto del Grupo A debido a que sus goles a favor en los empates acumulados fueron 3, superando los 2 de Chile y el 1 de Colombia, quienes también finalizaron con 8 unidades.
El camino al Mundial de Marruecos
El reglamento de la competición estipula que los tres mejores equipos de cada zona avanzan a la fase final del certamen. En esta instancia, los ganadores de las llaves de semifinales obtendrán la clasificación directa al Mundial Sub 17 que se celebrará en Marruecos entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre. Por su parte, las selecciones que no logren acceder a la final tendrán una oportunidad adicional enfrentándose a los terceros de cada grupo para definir los dos boletos restantes que otorga la Conmebol.