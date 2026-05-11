Cáncer de ovarios: qué señales no se deben ignorar

El cáncer de ovario es en la actualidad uno de los mayores desafíos dentro de la salud femenina en Argentina. Con más de 2.000 casos nuevos por año y una alta tasa de diagnóstico tardío, los especialistas advierten que se trata de una enfermedad difícil de detectar a tiempo, en gran parte por la falta de síntomas claros en sus primeras etapas.