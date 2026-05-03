Qué sucede con el lunes 4 de mayo en Argentina: ¿es feriado?

A diferencia de lo que ocurre en otros países o en fechas de conmemoraciones nacionales inamovibles, el primer lunes de mayo en Argentina no figura como feriado nacional en el cronograma oficial del Ministerio del Interior para este año. Sin embargo, la dinámica de los asuetos locales y las festividades regionales en algunas provicias del país suele generar excepciones que afectan a comunidades específicas.