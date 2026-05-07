¿Qué se prioriza al usar una billetera digital?

En la Argentina, la volatilidad económica y la búsqueda constante de alternativas para gestionar y proteger el dinero impulsan el uso de soluciones financieras digitales; en América Latina, el ecosistema fintech creció más de 340% en los últimos años -según el BID- y los pagos digitales podrían alcanzar los U$S 300.000 millones hacia 2027, más del 50% de los usuarios y más del 70% de las empresas, ya están operando con soluciones digitales. En este contexto, un estudio de Airtm, billetera digital global, confirma que la seguridad lidera la toma de decisiones con un 29,7%, encima de la facilidad de uso (17%) y la velocidad (11%). Este comportamiento responde a una lógica clara en entornos económicos volátiles: los usuarios priorizan minimizar riesgos antes que optimizar tiempos, consolidando a la confianza como el principal driver de adopción en el ecosistema financiero digital.
El informe también detecta un fenómeno crítico para la industria: la “exclusión temprana”. En los primeros tres segundos de interacción con una plataforma, un 22% de los usuarios duda de que el producto sea para ellos, mientras que hasta un 26% directamente no se siente identificado y abandona. Este dato revela que el desafío de la inclusión financiera no es solo de acceso, sino también de percepción, relevancia y construcción de confianza desde el primer contacto.
A nivel de experiencia, los usuarios reportan un estado de “calma con control”, caracterizado por altos niveles de confianza, percepción positiva y dominio sobre sus finanzas. Si bien este entorno favorece la adopción al reducir la fricción, también plantea un desafío: la falta de urgencia. En este sentido, el estudio señala que las plataformas logran construir credibilidad, pero aún enfrentan dificultades para activar decisiones rápidas. En términos de comunicación, los resultados muestran que los mensajes orientados a la acción son más efectivos para impulsar la conversión.