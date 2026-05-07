¿Qué se prioriza al usar una billetera digital?

En la Argentina, la volatilidad económica y la búsqueda constante de alternativas para gestionar y proteger el dinero impulsan el uso de soluciones financieras digitales; en América Latina, el ecosistema fintech creció más de 340% en los últimos años -según el BID- y los pagos digitales podrían alcanzar los U$S 300.000 millones hacia 2027, más del 50% de los usuarios y más del 70% de las empresas, ya están operando con soluciones digitales. En este contexto, un estudio de Airtm, billetera digital global, confirma que la seguridad lidera la toma de decisiones con un 29,7%, encima de la facilidad de uso (17%) y la velocidad (11%). Este comportamiento responde a una lógica clara en entornos económicos volátiles: los usuarios priorizan minimizar riesgos antes que optimizar tiempos, consolidando a la confianza como el principal driver de adopción en el ecosistema financiero digital.