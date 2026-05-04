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Yerba Buena: vecinos de San José podrán acceder a trámites y atención municipal en una nueva edición de “La Muni en tu Barrio”

La propuesta cuenta con la participación de equipos de Seguridad Ciudadana, Atención al Vecino, Salud y Política Social, entre otras dependencias.

Yerba Buena: vecinos de San José podrán acceder a trámites y atención municipal en una nueva edición de “La Muni en tu Barrio”
Hace 2 Hs

En Yerba Buena, el miércoles 6 y jueves 7 de mayo, el programa “La Muni en tu Barrio, La Muni Cerca Tuyo” llegará a la Plaza Gendarmería Nacional de San José (Diagonal San Martín y Fanzolato), ofreciendo una amplia variedad de servicios y atención personalizada para los vecinos.

El operativo se desarrollará en dos turnos, de 9 a 13 y de 17 a 20 horas. Durante ambas jornadas, los asistentes podrán realizar trámites, efectuar consultas y recibir asesoramiento de las distintas áreas municipales, además de plantear sus inquietudes directamente ante funcionarios y equipos técnicos.

Con modalidad de feria, la propuesta cuenta con la participación de equipos de Seguridad Ciudadana, Atención al Vecino, Salud y Política Social, entre otras dependencias. También estará presente el Tráiler Veterinario municipal, que brindará vacunación y desparasitación gratuita para mascotas.

El programa viene recorriendo diferentes barrios de Yerba Buena, acercando el municipio a cada zona. Próximamente, se comunicarán nuevas fechas y lugares a través de los canales oficiales municipales.

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