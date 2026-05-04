Proponen la creación de una “Gran Yerba Buena” para coordinar el crecimiento urbano de Tucumán

La iniciativa surge, según explicó en diálogo con LA GACETA, a partir del crecimiento sostenido de la zona y de la interacción cotidiana entre vecinos de Yerba Buena, San Pablo, El Manantial, San Javier y Cevil Redondo. “Tiene que ver con algo que ya existe en la realidad; los vecinos de estas comunas hacen su vida en Yerba Buena, llevan a sus hijos a la escuela, van al supermercado o a cenar, y transitan permanentemente entre distintas jurisdicciones”, señaló.