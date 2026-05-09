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Se cumplió el pronóstico y llegó la nieve a Tafí del Valle

Este sábado se registraron precipitaciones níveas en distintos sectores de los Valles Calchaquíes. En el centro tafinisto cayó “garrotillo” y en La Ovejería se observaron copos de nieve.

TAFÍ DEL VALLE. El sábado amaneció con nieve en algunas zonas de la villa turística. TAFÍ DEL VALLE. El sábado amaneció con nieve en algunas zonas de la villa turística.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Una ola de aire polar provocó las primeras nevadas y caída de 'garrotillo' este sábado en Tafí del Valle, Tucumán, cumpliendo con los pronósticos meteorológicos para la zona.
  • El fenómeno, adelantado por especialistas, incluyó copos en La Ovejería y un marcado descenso térmico. Se esperaban acumulaciones de hasta cuatro centímetros en zonas de altura.
  • La llegada de la nieve marca el inicio de una temporada invernal rigurosa en los Valles Calchaquíes, impactando en el turismo local y alertando sobre el intenso frío en la región.
Resumen generado con IA

La ola de aire polar que ingresó a Tucumán comenzó a hacerse sentir con fuerza este sábado y dejó las primeras postales invernales en Tafí del Valle. Tal como se había pronosticado durante la semana, comenzaron a registrarse precipitaciones níveas en distintos puntos de la zona.

Durante la mañana, en el centro de Tafí del Valle cayó “garrotillo”, mientras que en sectores más altos, como La Ovejería, se pudo observar caída de copos de nieve.

Se cumplió el pronóstico y llegó la nieve a Tafí del Valle

El fenómeno ya había sido adelantado por el observador meteorológico Cristofer Brito, quien había explicado que el ingreso de un refuerzo de aire frío de origen polar provocaría un marcado descenso de temperatura en la provincia.

“El sábado ingresará un refuerzo de ese aire frío, de origen polar, que va a provocar un descenso aún más notorio de la temperatura y ahí es cuando se pueden dar esta chance de nevadas en zonas de montañas, que estén por arriba de los 2.000 metros de altura. Hay que tener en cuenta que las chances de nevadas son aisladas y que la nieve acumulada puede llegar hasta los cuatro centímetros”, había detallado Brito.

Se cumplió el pronóstico y llegó la nieve a Tafí del Valle

Las imágenes de los primeros copos y del “garrotillo” rápidamente comenzaron a circular entre vecinos y turistas, en una jornada marcada por el intenso frío en toda la provincia.

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