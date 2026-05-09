Alerta meteorológica del 9 de mayo: habrá vientos de hasta 80 kilómetros por hora

Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta amarilla por vientos de hasta 80 km/h para este sábado 9 de mayo en la provincia de Buenos Aires, afectando especialmente a la zona de la Costa Atlántica.
- El fenómeno incluye ráfagas del sudoeste y lluvias intensas. La advertencia surge tras días de inestabilidad y alcanza a ciudades como Mar del Plata, Villa Gesell y Santa Teresita.
- Se recomienda asegurar objetos y evitar circular ante posibles riesgos de daños. Aunque el clima mejoraría el domingo, se mantendrán temperaturas bajas de entre 5 y 13 grados.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el mapa de este sábado 9 de mayo con alerta amarilla. Aunque gran parte del país tiene pronosticada una jornada con vientos, solo una provincia alcanzará vientos con una potencia tan elevada como para declararse bajo advertencia. El Sistema de Alerta Temprana (SAT) informó que habrá ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora.
Una sola provincia está bajo alerta meteorológica amarilla. Esto implica que el SMN consideró que habrá condiciones climáticas lo suficientemente fuertes como para solicitar a la población prepararse. El nivel amarillo de las alertas indica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
Buenos Aires bajo alerta meteorológica por vientos
Después de una serie de días en que gran parte del país se encontró bajo alerta meteorológica amarilla y naranja por vientos, la situación se reducirá a una pequeña proporción. La alerta alcanza este sábado a más del 50% de Buenos Aires. Las regiones afectadas están marcadas desde el noreste de la provincia, pasando por el centro, hasta el sudoeste. Desde esta marca, hacia la Costa Atlántica, toda la provincia se encuentra bajo advertencia.
La alerta regirá desde la mañana hasta la tarde del sábado y no se prevén otros avisos, por lo menos, para lo que resta del fin de semana. Sin embargo, el SAT volverá a hacer una actualización en el estado de las alertas conforme avance el día. Por el momento, el área señalada será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.
La zona más afectada por las condiciones climáticas, según anunció el SAT, será la Costa Atlántica. Allí, las ráfagas podrán alcanzar velocidades de 80 kilómetros por hora. Ciudades como Santa Teresita, Villa Gesell, Mar del Plata y Necochea esperan jornadas, además de ventosas, lluviosas. Hacia el sur de la costa también se espera que la intensidad de las lluvias sea significativa, alcanzando el nivel de alerta. La temperatura se mantendrá baja y oscilará entre los 5 °C y 13 °C.
Recomendaciones para la alerta amarilla por vientos
Ante una alerta amarilla por vientos, el Servicio Meteorológico Nacional indica:
- Evitá salir
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento como macetas, sillas o toldos
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas
- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes
- Tené precaución al conducir