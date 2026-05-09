Alerta meteorológica del 9 de mayo: habrá vientos de hasta 80 kilómetros por hora

La alerta regirá desde la mañana hasta la tarde del sábado y no se prevén otros avisos, por lo menos, para lo que resta del fin de semana. Sin embargo, el SAT volverá a hacer una actualización en el estado de las alertas conforme avance el día. Por el momento, el área señalada será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.