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Alerta amarilla por viento en Tucumán: ráfagas de hasta 100 km/h y fuerte descenso de temperatura

Conocé todas las zonas afectadas por el fenómeno meteorológico.

Alerta amarilla por viento en Tucumán: ráfagas de hasta 100 km/h y fuerte descenso de temperatura
Hace 6 Min

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alerta amarilla por fuertes vientos en Tucumán para este jueves 7 de mayo de 2026, con ráfagas de hasta 100 km/h en zonas cordilleranas y el llano por aire frío.
  • El fenómeno afectará departamentos como Capital y Yerba Buena. Los vientos del sector oeste y sudoeste rotarán al sur, provocando un marcado descenso térmico hacia el viernes.
  • Se advierte riesgo de daños e interrupción de actividades. Autoridades recomiendan asegurar objetos, evitar el aire libre y circular con precaución ante el cambio climático.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento para gran parte de la provincia de Tucumán, vigente este jueves 7 de mayo de 2026. El fenómeno afectará tanto a zonas cordilleranas como a sectores del llano, con ráfagas intensas y un marcado cambio en las condiciones del tiempo.

Según el reporte oficial generado a las 13:32, la advertencia alcanza a los departamentos Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena, además de las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

Qué significa la alerta amarilla por viento

El SMN informó que la zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 65 y 80 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 100 km/h.

En el resto del territorio tucumano, se esperan vientos del sudoeste rotando al sur, con velocidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían superar los 65 km/h.

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Las zonas afectadas por la alerta en Tucumán

La advertencia meteorológica incluye a:

Burruyacú

Capital

Cruz Alta

Famaillá

Graneros

La Cocha

Leales

Simoca

Trancas

Yerba Buena

Zonas bajas de Chicligasta

Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi

Zonas bajas de Lules

Zonas bajas de Monteros

Zonas bajas de Río Chico

Zonas bajas de Tafí Viejo

Recomendaciones ante fuertes vientos

Ante este tipo de fenómenos, las autoridades recomiendan:

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar objetos que puedan volarse.

Mantenerse informado a través de canales oficiales.

Circular con precaución en rutas y caminos.

Tener preparada una mochila de emergencia con linterna, documentos y teléfono cargado.

El ingreso de aire frío del sur también podría provocar un descenso de temperatura hacia la noche y durante el viernes en toda la provincia.

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