Alerta amarilla por viento en Tucumán: ráfagas de hasta 100 km/h y fuerte descenso de temperatura

Resumen para apurados
- El SMN emitió alerta amarilla por fuertes vientos en Tucumán para este jueves 7 de mayo de 2026, con ráfagas de hasta 100 km/h en zonas cordilleranas y el llano por aire frío.
- El fenómeno afectará departamentos como Capital y Yerba Buena. Los vientos del sector oeste y sudoeste rotarán al sur, provocando un marcado descenso térmico hacia el viernes.
- Se advierte riesgo de daños e interrupción de actividades. Autoridades recomiendan asegurar objetos, evitar el aire libre y circular con precaución ante el cambio climático.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento para gran parte de la provincia de Tucumán, vigente este jueves 7 de mayo de 2026. El fenómeno afectará tanto a zonas cordilleranas como a sectores del llano, con ráfagas intensas y un marcado cambio en las condiciones del tiempo.
Según el reporte oficial generado a las 13:32, la advertencia alcanza a los departamentos Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena, además de las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.
Qué significa la alerta amarilla por viento
El SMN informó que la zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 65 y 80 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 100 km/h.
En el resto del territorio tucumano, se esperan vientos del sudoeste rotando al sur, con velocidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían superar los 65 km/h.
La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
Las zonas afectadas por la alerta en Tucumán
La advertencia meteorológica incluye a:
Burruyacú
Capital
Cruz Alta
Famaillá
Graneros
La Cocha
Leales
Simoca
Trancas
Yerba Buena
Zonas bajas de Chicligasta
Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi
Zonas bajas de Lules
Zonas bajas de Monteros
Zonas bajas de Río Chico
Zonas bajas de Tafí Viejo
Recomendaciones ante fuertes vientos
Ante este tipo de fenómenos, las autoridades recomiendan:
Evitar actividades al aire libre.
Asegurar objetos que puedan volarse.
Mantenerse informado a través de canales oficiales.
Circular con precaución en rutas y caminos.
Tener preparada una mochila de emergencia con linterna, documentos y teléfono cargado.
El ingreso de aire frío del sur también podría provocar un descenso de temperatura hacia la noche y durante el viernes en toda la provincia.