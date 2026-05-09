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Shopping Fest 2026 en el Portal Tucumán hasta el domingo: cuáles son los beneficios para los socios del Club LA GACETA

Durante tres jornadas, los socios podrán acceder a descuentos en gastronomía, indumentaria, tecnología, supermercado, cine y otros rubros.

AHORRO. Todos los socios de Club LA GACETA podrán acceder a beneficios y promociones durante el fin de semana en el Shopping Fest 2026. AHORRO. Todos los socios de Club LA GACETA podrán acceder a beneficios y promociones durante el fin de semana en el Shopping Fest 2026.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Club LA GACETA celebra el Shopping Fest 2026 en Portal Tucumán, Yerba Buena, hasta este domingo, brindando descuentos exclusivos en diversos rubros para todos sus socios.
  • Los miembros acceden a un 20% de ahorro en locales adheridos, 15% en Jumbo y Easy, y 2x1 en cines. El sábado habrá juegos y premios especiales para los asistentes de 17 a 20 horas.
  • La iniciativa busca fortalecer la fidelidad de los suscriptores mediante beneficios tangibles, integrando consumo y recreación familiar en un mismo espacio comercial estratégico.
Resumen generado con IA

Hasta el domingo 10, los socios de Club LA GACETA tendrán una oportunidad única para ahorrar durante el Shopping Fest 2026, que se realizará en Portal Tucumán, en Yerba Buena. La propuesta reunirá promociones en distintos rubros y permitirá acceder a beneficios pensados para quienes buscan realizar compras, salir a comer, ir al cine o aprovechar servicios durante el fin de semana.

Durante las tres jornadas, los socios podrán obtener un 20% de descuento en marcas y locales adheridos. Entre ellos se encuentran McDonald’s, Mostaza, Dean & Dennys, Pampero, La Argentina, Tecnocompro, Tijeritas, 5asec, Grisino, Big Ben, Marea, Lidherma Tucumán, Crocs, Grimoldi e Idraet.

La iniciativa se presenta como una ocasión para organizar compras y consumos con beneficios en un mismo lugar. Indumentaria, gastronomía, tecnología, calzado, servicios, estética y propuestas para niños forman parte del recorrido comercial que estará disponible para quienes acrediten su condición de socios de Club LA GACETA.

Más beneficios

Además de los descuentos del 20% en los locales adheridos, Jumbo y Easy ofrecerán un 15% de descuento para los socios. A ese beneficio se sumará también la sucursal de Easy ubicada en Emilio Castelar 105, sobre el acceso norte, que aplicará el mismo descuento durante el fin de semana.

La propuesta también incluirá una promoción en Sunstar Cinemas, donde los socios podrán acceder al beneficio 2x1. De esta manera, el Shopping Fest 2026 incorpora opciones para distintos planes: compras, comida, cine y servicios.

Juegos y premios

El sábado, Club LA GACETA estará presente en Portal Tucumán de 17 a 20 con juegos para los socios. Quienes participen podrán llevarse regalitos sorpresa, en una actividad pensada para sumar una experiencia de entretenimiento a las promociones del fin de semana.

Shopping Fest 2026 en el Portal Tucumán hasta el domingo: cuáles son los beneficios para los socios del Club LA GACETA

Con esta edición, el Shopping Fest 2026 busca reunir descuentos, actividades y beneficios en un mismo espacio comercial. Para los socios de Club LA GACETA, la propuesta representa una oportunidad única para aprovechar el ahorro en distintos rubros y disfrutar de una salida con promociones hasta el domingo 10.

Cómo hacerse socio

Quienes todavía no forman parte de Club LA GACETA pueden asociarse de dos formas.

La primera opción es a través de la compra del diario en papel. Para hacerlo, se debe comprar el diario los días correspondientes a Club, siempre al mismo canillita. En caso de necesitarlo, se puede solicitar la asignación de uno. Luego, el socio podrá pedirle la tarjeta Club.

La segunda opción es mediante un plan de suscripción. Para asociarse por esta vía, se debe ingresar a la web de LA GACETA, elegir el plan que más convenga y completar el proceso de suscripción.

Shopping Fest 2026: beneficios exclusivos para socios de Club LA GACETA en Portal Tucumán

Shopping Fest 2026: beneficios exclusivos para socios de Club LA GACETA en Portal Tucumán

También se puede realizar una consulta por WhatsApp al 3814083349. El horario de atención es de lunes a viernes, de 10 a 17, excepto feriados. Desde ese canal, los interesados pueden contar qué necesitan y recibir una respuesta dentro del horario de atención.

Con estas opciones, Club LA GACETA invita a nuevos socios a sumarse y empezar a disfrutar los beneficios, promociones y descuentos disponibles. “No te lo podés perder” será la consigna de esta edición del Shopping Fest 2026, que combina ahorro, entretenimiento y premios para toda la familia.

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