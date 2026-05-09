Shopping Fest 2026 en el Portal Tucumán hasta el domingo: cuáles son los beneficios para los socios del Club LA GACETA

Hasta el domingo 10, los socios de Club LA GACETA tendrán una oportunidad única para ahorrar durante el Shopping Fest 2026, que se realizará en Portal Tucumán, en Yerba Buena. La propuesta reunirá promociones en distintos rubros y permitirá acceder a beneficios pensados para quienes buscan realizar compras, salir a comer, ir al cine o aprovechar servicios durante el fin de semana.