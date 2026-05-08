Alerta por fuertes vientos en el NOA: las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora

Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para este viernes 8 de mayo en Salta, Jujuy y Santiago del Estero, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h en el NOA.
- Se esperan vientos del oeste de hasta 70 km/h que causarán baja visibilidad, ambiente seco y calor. El organismo recomienda evitar actividades externas y asegurar objetos sueltos.
- El fenómeno implica riesgos de daños materiales y cortes de actividades. Es parte de un frente que afecta diversas regiones del país, obligando a extremar precauciones en las rutas.
El Servicio Meteorológico Nacionalemitió una alerta amarilla por fuertes vientos para este viernes 8 de mayo en varias provincias del norte argentino. Entre las zonas alcanzadas por el aviso se encuentran Salta, Jujuy y Santiago del Estero.
Según informó el organismo, se esperan ráfagas intensas que podrían generar complicaciones en la visibilidad y condiciones ambientales adversas durante gran parte de la jornada.
Qué fenómenos se esperan en Salta, Jujuy y Santiago del Estero
De acuerdo con el pronóstico oficial, las provincias bajo alerta serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora.
Además, el SMN advirtió que las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora, especialmente en zonas elevadas o de mayor exposición.
El organismo también señaló que estas condiciones podrían provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y un ambiente seco en distintos sectores del norte del país.
Qué recomienda el SMN ante la alerta amarilla
Frente a este tipo de fenómenos, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda evitar actividades al aire libre y asegurar elementos que puedan volarse por la intensidad de las ráfagas.
También aconseja mantenerse informado a través de los canales oficiales y extremar la precaución al circular por rutas o caminos donde el viento pueda dificultar la visibilidad.
La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.