Alerta por tormentas y ráfagas fuertes: cuáles son las provincias afectadas este viernes 8 de mayo

Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos en 15 provincias este viernes 8 de mayo para prevenir riesgos en la población, bienes y el ambiente nacional.
- El sur bonaerense aguarda ráfagas de 90 km/h y lluvias intensas. En el resto del país, se prevén vientos fuertes en Cuyo y el Norte, y tormentas con granizo en la zona del Litoral.
- Estos fenómenos generarán reducción de visibilidad y cambios térmicos repentinos. La advertencia busca mitigar daños ante condiciones meteorológicas con alta capacidad destructiva.
El Servicio Meteorológico Nacional renovó las alertas amarillas y naranjas por lluvias, tormentas y vientos intensos para este viernes 8 de mayo en distintas regiones del país. El organismo advirtió que las condiciones previstas podrían provocar fenómenos con capacidad de generar riesgos para la población, los bienes y el ambiente.
Según el Sistema de Alerta Temprana, el nivel naranja alcanza al sur de la provincia de Buenos Aires, donde se esperan lluvias persistentes acompañadas por fuertes ráfagas de viento. En paralelo, otras provincias permanecen bajo alerta amarilla por vientos o tormentas.
Qué provincias están bajo alerta por vientos y lluvias
El alerta naranja emitido por el SMN rige para el sur bonaerense. Allí se prevén precipitaciones acumuladas de entre 60 y 90 milímetros, aunque en algunos sectores esos valores podrían ser superados de manera puntual.
Además, el organismo informó que se esperan vientos del sudoeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.
Por otro lado, la alerta amarilla por vientos afecta a las provincias de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Río Negro y Chubut.
En esas zonas se pronostican vientos del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas también podrían superar los 90 kilómetros por hora, especialmente en áreas elevadas.
Qué fenómenos podrían registrarse durante la jornada
El SMN indicó que las condiciones meteorológicas previstas podrían generar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y un ambiente seco en varias regiones del país.
A su vez, la alerta amarilla por tormentas alcanza a Misiones, Corrientes y Formosa. En esas provincias se esperan tormentas fuertes con precipitaciones acumuladas de entre 30 y 60 milímetros.
El organismo también advirtió sobre la posibilidad de caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora durante el desarrollo de las tormentas.