Todo lo que no sabías sobre la diferencia entre aves y pájaros (y seguro te va a sorprender)

¿Qué sienten cuando abren los ojos y escuchan el canto de un pájaro al amanecer? Quizás calma o bienestar -de hecho hay estudios internacionales que lo demuestran-, y puede ser por el solo hecho de saber que la naturaleza nos rodea, que estamos resguardados del ajetreo de la ciudad, de las bocinas, de los motores. Y esa melodía que sale de esos pequeños animalitos tiene varios porqués: entre ellos, algunos buscan pareja y lo dan todo para lograrlo. No siempre es suficiente y unos cuantos tienen que “tirar pasos prohibidos” para lograr el objetivo. La vida misma.

El momento del día en el que los escuchamos tiene un significado. No todos son pájaros, pero sí todos son aves. Y si no cantan, igual tienen otras herramientas de conquista. ¿Quieren más secretos sobre las aves y los pájaros? En esta entrevista los ornitólogos Emanuel Pérez Bogado y Exequiel Barboza, mediadores en el Museo de Ciencias Naturales de Fundación Miguel Lillo e integrantes del Centro Nacional de Anillados de aves de la Facultad de Ciencias Naturales e IML-UNT, develan todos los detalles que no sabemos sobre el canto, la morfología, los hábitos y los peligros que enfrentan estos animales con los que convivimos. También esta es una invitación a escuchar con otros oídos el mundo que nos rodea.