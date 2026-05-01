Todo lo que no sabías sobre la diferencia entre aves y pájaros (y seguro te va a sorprender)

Resumen para apurados
- Ornitólogos de la Fundación Miguel Lillo explican hoy en Tucumán la distinción científica entre aves y pájaros, detallando funciones biológicas para educar a la ciudadanía.
- La diferencia radica en que los pájaros poseen una siringe desarrollada para el canto melódico. La investigación detalla rasgos como huesos neumáticos y hábitos de apareamiento.
- La iniciativa busca proteger la biodiversidad local frente al tráfico ilegal de especies y fomentar el bienestar que genera el contacto consciente con la naturaleza regional.
¿Qué sienten cuando abren los ojos y escuchan el canto de un pájaro al amanecer? Quizás calma o bienestar -de hecho hay estudios internacionales que lo demuestran-, y puede ser por el solo hecho de saber que la naturaleza nos rodea, que estamos resguardados del ajetreo de la ciudad, de las bocinas, de los motores. Y esa melodía que sale de esos pequeños animalitos tiene varios porqués: entre ellos, algunos buscan pareja y lo dan todo para lograrlo. No siempre es suficiente y unos cuantos tienen que “tirar pasos prohibidos” para lograr el objetivo. La vida misma.
El momento del día en el que los escuchamos tiene un significado. No todos son pájaros, pero sí todos son aves. Y si no cantan, igual tienen otras herramientas de conquista. ¿Quieren más secretos sobre las aves y los pájaros? En esta entrevista los ornitólogos Emanuel Pérez Bogado y Exequiel Barboza, mediadores en el Museo de Ciencias Naturales de Fundación Miguel Lillo e integrantes del Centro Nacional de Anillados de aves de la Facultad de Ciencias Naturales e IML-UNT, develan todos los detalles que no sabemos sobre el canto, la morfología, los hábitos y los peligros que enfrentan estos animales con los que convivimos. También esta es una invitación a escuchar con otros oídos el mundo que nos rodea.
- ¿Es correcto decir que aves y pájaros son lo mismo o hay una diferencia científica?
- En el lenguaje cotidiano, las personas usan la palabra aves y pájaros como sinónimos. Pero en el lenguaje científico cada palabra tiene su significado. Todos los pájaros son aves, pero no todas las aves son pájaros. Para simplificar la clasificación de las aves podríamos separarlas en dos grupos: No Paseriformes y Paseriformes.
Las aves No Paseriformes incluyen especies como el Ñandú, pingüinos, lechuzas, halcones y picaflores. Son aves que emiten sonidos como gritos fuertes, graznidos, silbidos como algunas águilas, el arrullo de las palomas o el matraqueo de los tucanes. Algunas también imitan sonidos, como los loros. A muchas aves le decimos pájaros, cuando no lo son. Por ejemplo, el pájaro carpintero es un No Paseriforme, o sea no es un verdadero pájaro.
Los verdaderos pájaros están en un grupo de aves que se los conoce con el nombre de Paseriformes o aves cantoras. Éstas representan aproximadamente el 50% de las aves que se conocen. Los cantos de las aves pueden ser desde gritos fuertes, como los del Quetupí; o cantos más elaborados, como el Hornero; y cantos melódicos, como los del zorzal colorado; incluso como los trinos de los jilgueritos y gorjeos de las charrasquitas. Algunas hasta tienen la capacidad de imitar otros cantos, como las calandrias o las urracas, que pueden imitar sonidos o silbidos que escuchan.
Debido al canto, que es tan hermoso y además acompañado de sus plumas coloridas, muchos pájaros en Tucumán son capturados y enjaulados. Los más perseguidos son cardenales, reinamoras, jilgueritos y Rey del Bosque, entre otros. Pero también existen aves que se comercializan, como los canarios.
- En términos simples, ¿qué características definen a un ave?
- A las aves las podemos distinguir por características externas, como por ejemplo un cuerpo cubierto de plumas y un pico corneo sin dientes. Existen otras características que no podemos observar a simple vista en un ave viva, por ejemplo: presentan un órgano vocal (sonoro) denominado siringe, único y exclusivo de las aves. Tampoco tienen glándulas sudoríparas, por lo que las aves no transpiran, por eso en días calurosos observamos a las aves jadear para poder regular su temperatura. Poseen huesos neumáticos (huecos) que hacen que su esqueleto sea liviano. Además, tienen un sistema complejo respiratorio: en la mayoría de las aves se encuentran nueve sacos aéreos que permiten que el pulmón tenga un flujo continuo y unidireccional del aire.
¿Qué entendemos específicamente por pájaro?
La etimología de la palabra viene del latin “Passer”, que quiere decir forma de gorrión. Los pájaros son el grupo más grande de aves de la actualidad; poseen una siringe muy desarrollada, un sistema muscular complejo que les permite emitir sonidos variados y complejos, fundamentales para la comunicación. Tienen patas anisodactilia; eso quiere decir que poseen cuatro dedos, tres hacia adelante y uno hacia atrás (hallux), lo que les permite sujetarse fuertemente a ramas y percharse. Los pichones nacen desnudos, ciegos y dependen totalmente de los padres para alimentarse y desarrollarse.
- ¿Qué pájaros tienen los cantos más complejos o melódicos?
- Son varios. Por ejemplo, el macho del hornero, cuando canta solo, emite un canto poco llamativo. Pero, cuando se une la hembra y cantan a dúo, se forma un canto más elaborado, donde cada uno aporta una parte de ese sonido característico de la especie. Las calandrias tienen cantos complejos; pertenecen al género Mimus (que significa imitador, como los mimos). Esta especie tiene su propio canto, pero en medio de ese canto comienza a agregar pedacitos de cantos de otras aves. Por ejemplo, en mi casa, cuando escucho a las calandrias puedo identificar cantos de charrasquitas, tordos, cabecitas negra, entre otras.
- ¿Hay especies que se destaquen especialmente por su canto? ¿Cuáles podríamos encontrar en Tucumán?
- En Tucumán tenemos varias especies de zorzales que producen cantos muy llamativos. Otras especies son los cardenales, reinamoras, Rey del bosque, entre otras.
- ¿Por qué cantan? ¿Cuál es la función principal del canto?
- El canto tiene varias funciones en las aves. La principal es la de atracción de pareja, también sirve para el marcado de territorio o incluso es una forma de demostrar su estado de salud o vigor ante las hembras. Algunas aves también pueden alertar a otros individuos cuando existe algún peligro, y emiten sonidos de alerta.
¿El canto es igual en machos y en hembras?
El canto, en general, lo realiza el macho. Las hembras también vocalizan, pero en el macho es más notorio. En muchas especies de aves, el canto del macho no es suficiente para conquistar a la hembra, por lo que algunos tienen la estrategia -como digo yo- de “tirar los pasos prohibidos”; se llaman bailarines, vulgarmente, y lo hacen para impresionar un poco más. Inclusive algunas aves arman un nido y los adornan con objetos brillantes y llamativos, como “piedritas” o flores coloridas.
- ¿Hay aves que cantan más al amanecer o es indistinto el canto a lo largo del día?
- El canto en las aves se hace más notorio cuando empieza la época reproductiva, por lo que cantan con más frecuencia al amanecer y al atardecer. Por fuera de esa época reproductiva el canto es menos notorio.
- ¿Existen aves que no canten pero que producen otros sonidos interesantes?
- Las aves pueden producir sonidos que no provienen de su siringe, y se llaman sonidos mecánicos. Por ejemplo, los carpinteros son aves gritonas, pero también utilizan sonidos para marcar territorio, como los producidos al golpear con su pico los troncos de árboles; eso se llama tamborileo. Muchas especies de colibríes generan sonidos con sus alas o plumas de la cola durante sus vuelos de cortejo. Otras aves producen chasquidos y el golpeteo de sus picos, como el picozapato, un ave africana; o las cigüeñas, que usan el golpeteo de sus picos para indicar saludos, marcar territorio y como una expresión de alegría.
- ¿Hay alguna especie que sorprenda por su capacidad vocal o por imitar sonidos?
- Sí, ya nombramos a las urracas, a los loros y a las calandrias. Pero también hay aves que pueden producir sonidos muy fuertes, como los chiricotes, unas aves que podemos encontrar si vamos a Horco Molle, por ejemplo.
- ¿Qué recomendación darían para aprender a reconocer aves a través del sonido?
- Primero, deberían empezar a reconocer las aves que nos rodean, las que visitan nuestras casas, jardines y plazas. Si uno vive en una ciudad puede aprender los cantos y reconocer a la especie. Por ejemplo, hay cantos fáciles como los del Quetupi, Hornero, tordos, machilos. Existen aplicaciones que uno descarga en el celular y puede grabar el canto de las aves y nos informa de qué especie estamos escuchando. De Tucumán, de las aproximadamente 500 especies que hay, esa aplicación de descarga libre reconoce unas 340 especies. No siempre es exacto el reconocimiento, puede tener sus errores. En la Fundación Miguel Lillo pueden conseguir una Checklist de las especies de aves de Tucumán; es una excelente herramienta para registrarlas. También en el museo de Ciencias Naturales de la Fundación Miguel Lillo tienen ambientes del Noroeste de Argentina, en el que se exhiben aves de diferentes paisajes de Tucumán.