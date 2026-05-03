“Hoy la clase de Educación Física es inclusiva e integral”

“La clase de Educación Física es una de las más valoradas por los alumnos, y eso se nota cuando entra la directora al aula y anuncia que faltó el profesor. Todos los chicos dicen uhhh …”, destaca el magister Leonardo Troncoso, director de Educación Física de la provincia de Buenos Aires. Sobre esa base de entusiasmo, “las clases de Educación Física necesitan hoy ser más integrales e inclusivas, con actividades adaptadas para que todos los chicos puedan participar. Para eso el docente debe nutrirse de una serie de herramientas y estrategias para poder responder a la heterogeneidad de cada grupo que la realidad actual demanda”, sostiene el funcionario y también presidente de la Federación Argentina del Deporte Escolar (FADE), que visitó Tucumán con motivo del 1er Seminario Provincial de Educación Física.
El encuentro, organizado por el Ministerio de Educación, bajo el lema “Habitar el patio, educación física, juego y cultura escolar” reunió a más de 1.000 docentes de Educación Física en la Facultad de Educación Física de la UNT. Contó con la participación de diversos disertantes además de Troncoso, como el licenciado Yael Soto, el neurólogo Sebastián Fortini, los profesores Fabián Beduino y Luciano Mercado y el psicólogo Nicolás Serpa. El seminario, a cargo de la directora de Educación Física del ministerio, Aldana Otero, giró en torno a la recreación, el trabajo de las emociones y la enseñanza en contextos de diversidad.
“No hay duda que un profesor mejor formado va a dar mejores clases”, valora Troncoso al destacar la importancia de la capacitación para jerarquizar la educación física. También celebra la decisión política de que las actividades se realicen en horario laboral.
Al contar sobre la experiencia porteña, Troncoso destaca que un reciente decreto del gobernador incorpora la educación física a partir de los 3 años en todas las escuelas de la provincia, lo que se potencia con los 189 centros de educación física distribuidos en el territorio bonaerense. “Estos centros son un gran complemento de la educación obligatoria para promover las prácticas deportivas, gimnasticas, acuáticas, y relacionadas con el medio que se encuentran en nuestros diseños curriculares”, remarca. Resalta que la jerarquización de la educación física en la vida escolar es más que una apuesta contra el sedentarismo, invita a descubrir el mundo de los deportes, con sus hábitos y conductas saludables.
En Tucumán la mirada sobre la enseñanza de la educación física está puesta en la inclusión en todo sentido: “queremos una educación física que contemple el bienestar humano, la salud, los hábitos, el deporte, el juego y la recreación. Y que no se pierda el juego y la recreación en el nivel secundaria”, dice la directora de Educación Física, Otero . Tucumán, además, cuenta con los Juegos Estudiantiles Tucumán (JET), encuentros deportivos-recreativo escolar en los que participan miles de alumnos de todos los niveles, de escuelas de capital e interior, a nivel local e interprovincial. Los juegos ocupan gran parte del año y son organizados por el Ministerio de Educación y la Dirección de Deportes y Educación Física.
“Muchas veces a los docentes le faltan herramientas y recursos para integrar a los chicos, por eso apuntamos a la capacitación en neurodivergencias y herramientas para su aplicación en el patio para que todos los chicos estén incluidos. También apostamos al deporte adaptado -agrega Otero- no olvidemos que cada vez más chicos están incluidos en las escuelas comunes entonces necesitamos contar con estos recursos”.
Luego del seminario la ministra Susana Montaldo firmó un convenio con la federación de deporte escolar (FADE) para potenciar las actividades deportivas escolares en todas sus disciplinas.