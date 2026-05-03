“Hoy la clase de Educación Física es inclusiva e integral”

“La clase de Educación Física es una de las más valoradas por los alumnos, y eso se nota cuando entra la directora al aula y anuncia que faltó el profesor. Todos los chicos dicen uhhh …”, destaca el magister Leonardo Troncoso, director de Educación Física de la provincia de Buenos Aires. Sobre esa base de entusiasmo, “las clases de Educación Física necesitan hoy ser más integrales e inclusivas, con actividades adaptadas para que todos los chicos puedan participar. Para eso el docente debe nutrirse de una serie de herramientas y estrategias para poder responder a la heterogeneidad de cada grupo que la realidad actual demanda”, sostiene el funcionario y también presidente de la Federación Argentina del Deporte Escolar (FADE), que visitó Tucumán con motivo del 1er Seminario Provincial de Educación Física.