Alberto Rojo recibió el Doctorado Honoris Causa de la UNT y reivindicó el valor de la educación pública

En ese sentido, defendió con énfasis el rol de la educación pública en el país. “Soy un producto de la educación pública, y de una educación pública de excelencia. Tiene un rol fundamental en el desarrollo de quienes no fueron beneficiarios de la ‘lotería de la vida’ y es clave para que la sociedad progrese y enriquezca su acervo cultural”, sostuvo.