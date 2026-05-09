La comunidad dio un sentido adiós a Benjamín Olariaga, el niño que falleció en Horco Molle

Un minuto de silencio

A las 19.35, el coordinador de las infantiles de rugby encabezó la despedida junto a niños de entre seis y 12 años y sus entrenadores. Antes del minuto de silencio, dirigió unas palabras a los presentes. “Vamos a hacer un minuto de silencio por Benjamín y a rezar por su descanso”, dijo.