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El club donde jugaba y el colegio al que asistía despidieron a Benjamín Olariaga

El niño de 12 años había sufrido un grave accidente mientras recorría en bicicleta las sendas de Horco Molle. El Hospital del Niño Jesús confirmó este jueves el diagnóstico de muerte encefálica.

Benjamín, el niño de 12 años que sufrió el accidente el jueves pasado. Benjamín, el niño de 12 años que sufrió el accidente el jueves pasado.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Instituciones de Tucumán despiden a Benjamín Olariaga, de 12 años, tras confirmarse su muerte encefálica este jueves luego de un grave accidente en bicicleta en Horco Molle.
  • El niño integraba la división M13 del Jockey Club y asistía al Colegio Montserrat. El accidente ocurrió el jueves pasado en una senda de la yunga conocida como Dark Gomero.
  • La tragedia conmueve a la comunidad deportiva y educativa local. El colegio suspendió clases por duelo, mientras el caso reabre el debate sobre la seguridad en sendas de montaña.
Resumen generado con IA

Las instituciones a las que asistía Benjamín Olariaga lo despidieron con profundo dolor. El niño de 12 años sufrió un grave accidente mientras recorría en bicicleta las sendas de Horco Molle y permanecía internado en estado crítico en el Hospital del Niño Jesús, donde este jueves profesionales confirmaron el diagnóstico de muerte encefálica.

Tras conocerse la noticia, distintas instituciones vinculadas a su vida cotidiana expresaron públicamente su dolor y acompañaron a la familia con sentidos mensajes.

Uno de los comunicados fue difundido por el Jockey Club de Tucumán, entidad en la que Benjamín jugaba al rugby en la división M13.

“Con profundo dolor el Jockey Club de Tucumán despide a Benjamín Olariaga, jugador de nuestra división M13, acompañando en este difícil momento a sus padres, Marcos Olariaga y Alexia Moraga Álvarez, familiares, amigos y compañeros”, señalaron desde el club.

Además, remarcaron el impacto que produjo la noticia dentro de la institución: “Toda la familia del club se une en el dolor ante una noticia que conmueve profundamente a nuestra comunidad. Benjamín permanecerá siempre en el recuerdo de quienes compartieron con él momentos dentro y fuera de la cancha”.

Finalmente, enviaron sus condolencias a los seres queridos del niño. “Elevamos una oración por su eterno descanso y enviamos nuestras condolencias y todo nuestro cariño a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor”, expresaron.

El club donde jugaba y el colegio al que asistía despidieron a Benjamín Olariaga

También el Colegio e Instituto Nuestra Señora de Montserrat, donde asistía Benjamín, emitió un comunicado institucional fechado.

“Como comunidad educativa, nos encontramos profundamente conmovidos. En este momento de tanta tristeza, nuestras oraciones y pensamientos están con su familia y amigos, a quienes acompañamos con todo nuestro respeto y afecto ante tan irreparable pérdida”, agregaron.

A raíz de la noticia, el establecimiento informó además la suspensión de actividades escolares “en todos los niveles por la tarde de hoy y la mañana del día viernes 8”.

El club donde jugaba y el colegio al que asistía despidieron a Benjamín Olariaga
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