Tragedia en Horco Molle: la muerte de Benjamín Olariaga deja a Tucumán en duelo

El pedido de la familia

El caso tomó estado público cuando Victoria Guerrero, prima de Benjamín, publicó un mensaje en redes sociales donde cuestionó la falta de controles en la zona donde ocurrió el accidente. “Ingresó en bicicleta siendo menor de edad, sin guía, sin grupo y sin protección. Nadie lo vio, nadie lo detuvo, nadie controló”, escribió. Luego agregó: “¿Cómo puede ser que esto ocurra? No es la primera vez que sucede. Se sabe que la zona presenta riesgos y que las sendas no están en condiciones adecuadas para garantizar la seguridad. Sin embargo, la falta de control y prevención sigue siendo evidente”.