Tragedia en Horco Molle: la muerte de Benjamín Olariaga deja a Tucumán en duelo

El jueves 30 de abril por la tarde, Benjamín Olariaga, de 12 años, sufrió un accidente mientras recorría en bicicleta las sendas de Horco Molle. Tras varios días de internación, ayer el Hospital del Niño Jesús confirmó el diagnóstico de muerte encefálica. Horas después, se informó el fallecimiento del menor.
El pedido de la familia
El caso tomó estado público cuando Victoria Guerrero, prima de Benjamín, publicó un mensaje en redes sociales donde cuestionó la falta de controles en la zona donde ocurrió el accidente. “Ingresó en bicicleta siendo menor de edad, sin guía, sin grupo y sin protección. Nadie lo vio, nadie lo detuvo, nadie controló”, escribió. Luego agregó: “¿Cómo puede ser que esto ocurra? No es la primera vez que sucede. Se sabe que la zona presenta riesgos y que las sendas no están en condiciones adecuadas para garantizar la seguridad. Sin embargo, la falta de control y prevención sigue siendo evidente”.
En el texto que publicó en Instagram insistió en la necesidad de reforzar controles y generar conciencia sobre los riesgos de las sendas. “Les pedimos que reflexionen sobre lo ocurrido y actúen con responsabilidad. Es urgente que se refuercen los controles y se priorice la seguridad en la zona”, afirmó. Luego aclaró que el mensaje no buscaba señalar culpables directos. “No somos hipócritas, no responsabilizamos a un municipio ni a nadie. Pedimos que haya controles y concientización, para que ningún niño, adulto ni adolescente pase por algo así”, expresó.
Las respuestas oficiales
Las declaraciones de la familia abrieron interrogantes sobre las responsabilidades en el lugar donde ocurrió el accidente. Tanto la Municipalidad de Yerba Buena como la Universidad Nacional de Tucumán se pronunciaron sobre la situación.
Pablo Macchiarola, intendente de Yerba Buena, señaló a LA GACETA que lamentaba mucho lo sucedido. Por su parte, Fernando de la Orden, secretario de Gobierno municipal, explicó: “Si bien el sitio del accidente está al lado del municipio, el lugar pertenece a la reserva universitaria”.
En la UNT, Patricia Gerbán, representante de Asuntos Jurídicos, informó que las autoridades estaban conmocionadas por lo sucedido. “Se solidarizan con los padres del menor y se ponen a su disposición. Por lo demás, se activaron internamente todos los mecanismos necesarios para esclarecer lo ocurrido”, comunicó.
Lo que vieron en la senda
Mientras Benjamín permanecía internado, se conoció el testimonio de una persona que estuvo en la zona del accidente. Fue el de Leandro “Rama” Troncoso, profesor de ciclismo. El instructor colaboró en el rescate cuando la ambulancia ya había llegado al lugar.
“Lo que logré ver cuando ayudé a sacar al niño en camilla fue que no tenía casco y que los frenos no estaban en buenas condiciones”, relató.
Troncoso aclaró que no presenció la caída, aunque sí observó el sector donde ocurrió. “Ingresé al sector de la senda cuando ya estaba la ambulancia. No sé cómo fue el accidente, pero vi la curva donde él cayó. Aparentemente, fue de frente a unos árboles. Probablemente, quedó atrapado al no poder doblar bien. No fue exceso de velocidad”, explicó.
El parte médico
La directora del Hospital del Niño Jesús, Inés Gramajo, confirmó que el ingreso se produjo el jueves 30 alrededor de las 17.20, luego de haber sido derivado desde el hospital Carrillo. “Es un paciente de 12 años que tuvo un accidente en bicicleta realizando senderismo. Ingresa con un politraumatismo grave, con traumatismo encéfalocraneano, neumotórax y contusión pulmonar”, explicó.
Con el paso de los días, el cuadro neurológico empeoró. La médica y jefa de terapia, Silvia Olivera, explicó que el paciente ingresó con un traumatismo encéfalocraneano severo y fue derivado de urgencia a quirófano. “Fue recibido en la unidad de cuidados críticos, evaluado por neurocirugía e ingresado de urgencia a quirófano”, detalló.
Durante la intervención, los especialistas intentaron estabilizarlo. “Hubo un sangrado masivo y pérdida de masa encefálica”, precisó Olivera. Después, el niño permaneció con asistencia respiratoria y monitoreo constante.
Según explicaron las autoridades médicas, los valores de presión intracraneana fueron muy elevados y no respondieron al tratamiento. “Estos niveles altos de presión intracraneana lo llevaron a un estado de descerebración y, posteriormente, a la muerte encefálica”, indicó Olivera. Luego aclaró: “Significa que el cerebro del niño ha dejado de funcionar”.
En el hospital informaron que el paciente permanecía con asistencia respiratoria. “Se mantendrá el soporte hasta que el corazón deje de latir”, indicaron. Finalmente, ayer a las 19, el centro de salud confirmó el fallecimiento.
Las despedidas
Debido al desenlace, las instituciones a las que concurría el niño difundieron mensajes públicos. El Colegio Nuestra Señora de Montserrat informó la suspensión de actividades y acompañó a la familia. “Con profundo dolor y pesar, les informamos del fallecimiento de nuestro querido alumno, Benjamín. Como comunidad educativa, nos encontramos profundamente conmovidos. En este momento de tanta tristeza, nuestras oraciones y pensamientos están con su familia y amigos”, expresó la institución.
La conmoción también alcanzó al rugby juvenil. Benjamín integraba la división M13 del Jockey Club de Tucumán. El club publicó un mensaje de despedida para acompañar a sus padres, Marcos Olariaga y Alexia Moraga Álvarez, además de familiares, amigos y compañeros.
“Con profundo dolor el Jockey Club de Tucumán despide a Benjamín Olariaga, jugador de nuestra división M13”, expresó la institución. Luego agregó: “Toda la familia del club se une en el dolor ante una noticia que conmueve profundamente a nuestra comunidad. Benjamín permanecerá siempre en el recuerdo de quienes compartieron con él momentos dentro y fuera de la cancha”.