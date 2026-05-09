Los crímenes del juez Aráoz y de Paulina Lebbos: pequeñas y grandes diferencias en dos fallos

En el caso del ex magistrado, pese a las polémicas que se generaron, el crimen no quedará impune, pero los dos acusados escucharán por tercera vez, en 15 años, una sentencia en su contra. Gómez, por ejemplo, estuvo privada de la libertad durante cuatro años -las normas establecen que el plazo máximo es de dos-, luego cumplió al menos otros dos años con arresto domiciliario y hace nueve que está en una prisión. Incluso, podría haber pasado más tiempo detenida que el que eventualmente reciba con la nueva condena.