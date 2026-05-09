Los crímenes del juez Aráoz y de Paulina Lebbos: pequeñas y grandes diferencias en dos fallos

El destino quiso que dos de los casos más movilizantes de los últimos 25 años de nuestra provincia tuvieran novedades judiciales en una misma semana. Un tribunal absolvió a César Soto y Sergio Kaleñuk en el cuarto juicio que se desarrolló por el crimen de Paulina Lebbos, registrado el 26 de febrero de 2006.
Dos días después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación anulaba la sentencia a perpetua dictada hace 11 años contra Ema Hortencia Gómez y Darío Pérez por el homicidio del juez de Menores Héctor Agustín Aráoz, acontecido el 26 de noviembre de 2004.
Las resoluciones judiciales son totalmente diferentes, pero generaron sorpresa y polémica en Tucumán, sobre todo en los pasillos de Tribunales, donde se analizaron detenidamente los fallos y sus implicancias.
Falta de pruebas
En el caso de la estudiante, por la falta de pruebas, sólo por ahora, la causa quedó marcada por la impunidad. Si bien es cierto que los jueces ordenaron profundizar la investigación para tratar de dar con el o los autores del femicidio, esa medida sólo permitirá intentar reconstruir lo sucedido. Procesalmente, por el tiempo transcurrido, ya no se puede acusar a nadie. Las posibilidades de que surja alguna evidencia nueva son prácticamente nulas.
En el caso del ex magistrado, pese a las polémicas que se generaron, el crimen no quedará impune, pero los dos acusados escucharán por tercera vez, en 15 años, una sentencia en su contra. Gómez, por ejemplo, estuvo privada de la libertad durante cuatro años -las normas establecen que el plazo máximo es de dos-, luego cumplió al menos otros dos años con arresto domiciliario y hace nueve que está en una prisión. Incluso, podría haber pasado más tiempo detenida que el que eventualmente reciba con la nueva condena.