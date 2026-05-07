La Corte Suprema ordenó revisar la condena perpetua a Ema Gómez por el crimen del juez Aráoz

La resolución agrega: “Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario con el alcance referido en el párrafo precedente y se deja sin efecto la sentencia apelada. Remítanse los autos al tribunal de origen a efectos de que, por quien corresponda, de acuerdo con los lineamientos de este fallo, se proceda a la revisión de la sentencia”.