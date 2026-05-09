Recuerdos fotográficos: 2003. Picadas de madrugada por la pista del ex aeropuerto

El título: “Las motos rugen de madrugada en la pista el ex aeropuerto”. La nota relataba que las picadas, en vez de ser protagonizadas, como hasta entonces, por conductores de autos, ya estaban siendo monopolizadas por motociclistas de entre 16 y 30 años, sin cascos, con motos de dos y cuatro tiempos, pequeñas y grandes. “LA GACETA se infiltró este último viernes entre estos corredores caseros y observó carreras y arriesgadas acrobacias... También vio cómo los más de 50 motociclistas huyeron despavoridos en distintas direcciones cuando creyeron que llegaba la Policía. “¡La cana! ¡La cana! gritaron varios y en menos de 10 segundos se vació la avenida”. Los que llegaban eran automovilistas chistosos que, “sabiendo que la paranoia reina entre los corredores, les jugaron una broma”. “Cuando las motos volaron, ellos giraron 180 grados por la avenida y retornaron ‘picando’ hacia la oscuridad del parque”.