Recuerdos fotográficos: Derisso, peluquero, periodista y orador anarquista en 1912

El periodista de Fray Mocho lo calificaba como “un personaje que sale enteramente de lo vulgar, lo que le permite mirar con menosprecio las cabezas humanas que caen bajo la acción del filoso instrumento, porque las sabe, en su enorme mayoría, inferiores a la suya”. Y “la suya vive poblada de visiones fantásticas, que dibujan en su imaginación un mundo nuevo, aureolado por la igualdad de todos los hombres, en un gran himno de solidaridad”. La nota informaba que Derisso ya había dejado de residir en Tucumán. “Acaba de regresar al pago con boleto facilitado por la Policía, empeñada constantemente en ‘darle con el gusto’, como un homenaje a su espíritu andariego y romancesco”. No obstante, se sabe que fue orador en los mitines en las plazas en 1916 y 1917 y que tuvo activa participación en la huelga ferroviaria del invierno de 1917 en Tafí Viejo. Fue detenido y liberado. En años posteriores su nombre desaparece de la prensa anarquista.