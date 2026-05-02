Recuerdos fotográficos: Derisso, peluquero, periodista y orador anarquista en 1912
En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.
Ángel F. Derisso fue peluquero anarquista, activo orador y agitador en la década de 1910, a quien la revista Fray Mocho del 24 de enero de 1913 le dio notoriedad en una producción dedicada a los periódicos del gremio de los peluqueros (El Peluquero, Nuevo Fígaro, La Palanca).
En “El peluquero ‘Centenario’” (23/02/2011) Carlos Páez de la Torre (h) cuenta que Derisso -conocido con el apodo de “Centenario”- había sido empleado de la peluquería de Primitivo Quiroga, esquina 9 de Julio y Crisóstomo Alvarez. “Era un colorido personaje. Nacido en la provincia de Buenos Aires, en 1911 fundó en la localidad santafesina de Rufino un periódico de combate, La Antorcha”.
En el Diccionario Biográfico de las Izquierdas Latinoamericanas“ se cuenta que en noviembre de 1912 Derisso encabezó un reclamo de los dependientes de comercio contra los negocios que sobreexigían a sus empleados trabajar más allá de las 20 horas. Marcharon por el centro, “ingresando en la zapatería ‘La Catalana’, en la joyería de Francisco Yanicelli, en una tienda localizada en las calles Maipú y Muñecas y en la peluquería de Walfando Iglesias de la calle Las Heras al 700, rompiendo vidrieras al grito de ‘¡Que cierren, que cierren!’, siendo finalmente (...) detenidos”.
El periodista de Fray Mocho lo calificaba como “un personaje que sale enteramente de lo vulgar, lo que le permite mirar con menosprecio las cabezas humanas que caen bajo la acción del filoso instrumento, porque las sabe, en su enorme mayoría, inferiores a la suya”. Y “la suya vive poblada de visiones fantásticas, que dibujan en su imaginación un mundo nuevo, aureolado por la igualdad de todos los hombres, en un gran himno de solidaridad”. La nota informaba que Derisso ya había dejado de residir en Tucumán. “Acaba de regresar al pago con boleto facilitado por la Policía, empeñada constantemente en ‘darle con el gusto’, como un homenaje a su espíritu andariego y romancesco”. No obstante, se sabe que fue orador en los mitines en las plazas en 1916 y 1917 y que tuvo activa participación en la huelga ferroviaria del invierno de 1917 en Tafí Viejo. Fue detenido y liberado. En años posteriores su nombre desaparece de la prensa anarquista.