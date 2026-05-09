Acción destacable del Banco de Alimentos

Queremos destacar que el Banco de Alimentos de Tucumán sabe y conoce perfectamente la situación social del país, en la que más de 4 millones de chicos no comen lo suficiente y padecen trastornos alimenticios. Esto lo confirma el informe de 2024 del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que todos los años difunde un estudio sobre esta situación. Esto muestra que aun con las medidas tomadas -entre ellas, el aumento de la ayuda del Estado- la pobreza infantil no desciende, y afecta duramente a los chicos de entre 0 y 17 años. La inseguridad alimentaria golpea a más de un 30% de los menores de edad. Más 4,2 millones de chicos tienen problemas para comer en nuestro país.