El Gobierno nacional sigue apostando al agro para captar dólares

Balance cambiario

De todas formas, el balance sigue sin cerrar. El sector transable, con el agro en la cabeza y con mayor liquidación esperada hacia adelante, aporta divisas de forma sostenida. Pero la demanda privada y los egresos financieros absorben esa oferta y marcan la salida de dólares, definiendo la dinámica de las reservas. De cara a lo que puede sucede este mes,, ambos motores (agro y el resto de las operaciones) seguirían activos. Por un lado, las liquidaciones del agro deberían acelerarse ante la cosecha gruesa, que este año luce especialmente robusta. Por otro lado, las emisiones corporativas y provinciales que se destrabaron inmediatamente tras las elecciones legislativas de fines de octubre de 2025 estarían alcanzando el plazo de liquidación (los típicos 180 días), reforzando los flujos de la cuenta financiera. PPI recuerda que, según la última presentación del vicepresidente del Central, Vladimir Werning, entre octubre y el 10 de abril ya se liquidaron U$S 6.800 millones de emisiones corporativas, con otros U$S 3.200 millones aún pendientes. “En este contexto, volvemos a traer sobre la mesa el dilema de corto plazo que enfrenta el BCRA: definir la combinación entre ritmo de compras (que probablemente tenga al nivel actual como piso) y la dinámica del tipo de cambio, en un escenario donde la abundancia de oferta podría seguir presionando a la baja al dólar oficial”, advierte PPI.