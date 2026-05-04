Dólar oficial hoy: sube tras tres jornadas a la baja y vuelve a superar los $1.400

El dólar oficial retomó la tendencia alcista este lunes 4 de mayo, luego de tres ruedas consecutivas en baja, y volvió a ubicarse por encima de los $1.400 en el mercado mayorista. La dinámica cambiaria se da en un contexto de fuerte ingreso de divisas que sostiene la estabilidad en el corto plazo, mientras el mercado sigue de cerca las perspectivas para el segundo semestre.