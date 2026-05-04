Dólar oficial hoy: sube tras tres jornadas a la baja y vuelve a superar los $1.400

Resumen para apurados
- El dólar oficial mayorista subió 0,8% este lunes 4 de mayo en Argentina, cerrando a $1.402,5 tras tres jornadas en baja y retomando la tendencia alcista en el mercado cambiario.
- El alza ocurre pese al fuerte ingreso de divisas del agro, que permitió al BCRA comprar US$6.946 millones en el año, alcanzando el 70% de la meta anual acordada con el FMI.
- Se proyecta un dólar a $1.631 para diciembre. El mercado mantiene cautela sobre el segundo semestre debido a la menor liquidación estacional y compromisos de deuda externa.
El dólar oficial retomó la tendencia alcista este lunes 4 de mayo, luego de tres ruedas consecutivas en baja, y volvió a ubicarse por encima de los $1.400 en el mercado mayorista. La dinámica cambiaria se da en un contexto de fuerte ingreso de divisas que sostiene la estabilidad en el corto plazo, mientras el mercado sigue de cerca las perspectivas para el segundo semestre.
El dólar oficial sube en el segmento mayorista
En el segmento mayorista, el tipo de cambio avanzó $11,5 (+0,8%) y cerró en $1.402,5 para la venta. A pesar de la suba, la brecha respecto al techo de la banda cambiaria —actualmente en $1.710,59— se amplió hasta el 22%.
En el mercado de futuros, los contratos operaron con subas generalizadas de hasta 0,7%. Las proyecciones indican que el dólar mayorista podría alcanzar los $1.422,5 hacia fines de mayo y escalar hasta $1.631 en diciembre.
Cotización del dólar minorista y financieros
En el segmento minorista, el dólar en el Banco Nación se ubicó en $1.425 para la venta, tras subir $15 en la jornada. De este modo, el dólar tarjeta trepó a $1.852,5.
Según el promedio relevado por el Banco Central, el tipo de cambio minorista cerró en $1.419,1.
En cuanto a los dólares financieros:
El dólar MEP cotizó a $1.440,47
El contado con liquidación (CCL) operó en $1.497,37
El dólar blue subió $5 y cerró en $1.405
Fuerte ingreso de divisas impulsa al BCRA
La estabilidad cambiaria continúa sostenida por una elevada oferta de dólares. En lo que va del año, el Banco Central acumula compras por U$S6.946 millones, impulsadas principalmente por la liquidación del sector agroexportador.
Solo en abril, el ingreso de divisas del sector privado alcanzó los U$S10.297 millones, un 30% más que en marzo. En ese contexto, el BCRA absorbió U$S2.769 millones, equivalente al 27,9% del total operado.
El primer cuatrimestre cerró con un saldo comprador de u$s7.155 millones, lo que representa más del 70% de la meta anual de u$s10.000 millones acordada con el FMI.
Además, el volumen operado en el mercado cambiario superó los u$s500 millones diarios en promedio, con expectativas de que este flujo continúe al menos hasta julio.
A este escenario se suman otros factores positivos, como:
Emisiones de deuda corporativa
Superávit energético
Reservas del BCRA y desafíos a futuro
Las reservas brutas del Banco Central cerraron abril en U$S44.483 millones, con un incremento mensual de U$S2.431 millones.
Sin embargo, algunos análisis privados advierten que las reservas netas podrían volver a terreno negativo debido a compromisos financieros, como:
Repos con bancos internacionales por U$S3.000 millones
Vencimientos del Bopreal Serie 1A por U$S2.700 millones
De cara al corto plazo, el panorama luce favorable. No se esperan nuevas presiones relevantes sobre el balance del BCRA, y el Tesoro no recurriría a la entidad para afrontar pagos externos.
Segundo semestre: el foco de la incertidumbre
Pese a la calma actual, el mercado mantiene la cautela sobre el segundo semestre, un período que históricamente presenta menor ingreso de divisas.
En ese contexto, crecen las dudas sobre la sostenibilidad del esquema cambiario. Sin embargo, por ahora, las expectativas de devaluación siguen contenidas y alineadas con el sistema de bandas.
El mercado transita así una etapa de estabilidad apoyada en factores estacionales, mientras los analistas advierten sobre posibles tensiones hacia la segunda mitad del año.