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SUMAR+: el programa que permite a mujeres acceder a una ayuda social de Anses

El Ministerio de Salud impulsa el acceso equitativo a la salud para personas sin cobertura médica, vinculando la inscripción al programa y la mejora de la infraestructura hospitalaria.

SUMAR+: el programa que permite a mujeres acceder a una ayuda social de Anses Foto: aldiaargentina.com
Hace 30 Min

Resumen para apurados

  • El Ministerio de Salud y Anses impulsan en Argentina el programa SUMAR+ para garantizar salud y asignaciones a mujeres sin cobertura médica que necesiten apoyo social.
  • La inscripción es obligatoria para cobrar la Asignación por Embarazo. Se realiza en centros de salud con DNI y financia mejoras edilicias mediante un sistema basado en resultados.
  • Esta política busca fortalecer el sistema público y asegurar el control médico prenatal. El impacto futuro reside en la optimización de infraestructura hospitalaria y calidad de vida.
Resumen generado con IA

El programa SUMAR+ es una política del Ministerio de Salud cuyo objetivo es mejorar el acceso equitativo y de calidad a los servicios de salud y a una asignación de Anses. Está orientado a la población sin obra social ni medicina prepaga e inscribirse es importante para acceder a un diagnóstico y seguimiento del estado de salud, asegurando una atención de calidad.

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Registrarse en esta prestación es requisito obligatorio para acceder a otros beneficios como la Asignación por Embarazo que se otorga a mujeres gestantes a partir de la semana 12. El pago a los titulares de esta asignación es de $141.286, pero ANSES retiene el 20%. Esto deja depósitos mensuales de $113.028,80 y la suma restante se otorga al acreditar controles médicos del recién nacido después del parto.

Cómo funciona el programa SUMAR+ de ANSES

El centro de salud u hospital público inscribe al beneficiario en el programa para que pueda recibir atención médica en el sitio correspondiente. Las prácticas realizadas se registran en su historial clínico y se inicia el proceso de facturación y pago por las prestaciones brindadas. Los fondos recibidos se destinan a mejorar la infraestructura, comprar equipamiento e insumos, optimizar las condiciones de los servicios y del trabajo del equipo de salud.

El programa utiliza un modelo de financiamiento basado en resultados, incentivando a las jurisdicciones a cumplir metas sanitarias específicas que aseguren una atención de calidad y el uso eficiente de los recursos disponibles. Cada prestación realizada y reportada contribuye a fortalecer los recursos de hospitales y centros de salud, consolidando el trabajo de los equipos sanitarios y mejorando los servicios ofrecidos a la comunidad.

Cuando te inscribís al programa, el equipo de salud puede realizar un seguimiento personalizado de tu estado de salud. Cada atención que recibís genera fondos para que el centro de salud u hospital pueda mejorar sus servicios, equipamiento y las condiciones de trabajo del personal.

Cómo inscribirte al programa SUMAR+

Para inscribirte podés hacerlo en el centro de salud más cercano a tu domicilio, presentando únicamente tu DNI. Para más información, se puede consultar al número 0800 222 7100.

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