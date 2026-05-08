SUMAR+: el programa que permite a mujeres acceder a una ayuda social de Anses

El programa SUMAR+ es una política del Ministerio de Salud cuyo objetivo es mejorar el acceso equitativo y de calidad a los servicios de salud y a una asignación de Anses. Está orientado a la población sin obra social ni medicina prepaga e inscribirse es importante para acceder a un diagnóstico y seguimiento del estado de salud, asegurando una atención de calidad.