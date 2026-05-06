Potenciar Trabajo: ¿cuánto y cuándo se cobra en mayo de 2026?

Cuánto y cuándo se puede cobrar por el Potenciar Trabajo de Anses en mayo

Bajo los lineamientos del Ministerio de Capital Humano y tras la resolución judicial vigente, el programa Volver al Trabajo establece un pago mensual de $78.000. Para verificar la acreditación, los beneficiarios disponen de la plataforma "Portal Empleo" o del sitio web "mi Anses", ingresando a la sección "Mis cobros" con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. A diferencia de las jubilaciones y asignaciones que dependen del número de DNI, este beneficio se liquida antes del quinto día hábil, por lo que en mayo de 2026 la acreditación automática ocurrirá el martes 5.