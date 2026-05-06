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Potenciar Trabajo: ¿cuánto y cuándo se cobra en mayo de 2026?

El Gobierno destinará una inversión superior a los 72.000 millones de pesos destinada a cubrir los haberes del mes.

Potenciar Trabajo: ¿cuánto y cuándo se cobra en mayo de 2026? Potenciar
Por Virginia Daniela Gómez Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • En mayo de 2026, el Ministerio de Capital Humano pagará $78.000 a beneficiarios de Potenciar Trabajo por un fallo judicial que frena las bajas en todo el país.
  • El juez Adrián González Charvay dictó una cautelar ante una demanda colectiva, obligando al Estado a invertir 72.000 millones de pesos y mantener el padrón de un millón de personas.
  • El Gobierno apeló el fallo alegando que traba planes de formación. La continuidad del programa queda sujeta a la sentencia definitiva sobre la reducción del padrón de inscriptos.
Resumen generado con IA

En mayo de 2026, el Ministerio de Capital Humano mantendrá los pagos del programa Potenciar Trabajo tras una resolución judicial que impide al Gobierno proceder con la baja de los beneficiarios. Esta determinación garantiza la continuidad de la prestación económica, bloqueando temporalmente los intentos oficiales por reducir el padrón de inscriptos mientras persista el litigio.

Cronograma de pagos de mayo de Anses: quiénes son los primeros grupos que cobran

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El magistrado federal Adrián González Charvay dictó esta medida cautelar en respuesta a una demanda colectiva, ordenando la suspensión de cualquier caducidad hasta alcanzar una sentencia definitiva sobre el reclamo. 

Esto obliga al Estado a garantizar el cobro para más de un millón de personas, incluyendo a quienes se encontraban en pleno proceso de reasignación. Para cumplir con esta medida, el Gobierno destinará una inversión superior a los 72.000 millones de pesos destinada a cubrir los haberes del mes.

¿Qué es Volver al Trabajo?

Esta línea de asistencia se enfoca en personas con posibilidades reales de reincorporarse al mercado laboral formal. Su propósito central radica en fomentar la autonomía económica y disminuir la dependencia de los recursos estatales mediante el desarrollo de competencias laborales y productivas específicas.

Los beneficiarios de este programa asumen el compromiso de participar en capacitaciones, realizar prácticas formativas y registrarse en portales de empleo oficiales. El esquema busca que cada participante concrete su inserción laboral en un plazo máximo de 24 meses, transformando así su perfil profesional durante este periodo.

Cuánto y cuándo se puede cobrar por el Potenciar Trabajo de Anses en mayo

Bajo los lineamientos del Ministerio de Capital Humano y tras la resolución judicial vigente, el programa Volver al Trabajo establece un pago mensual de $78.000. Para verificar la acreditación, los beneficiarios disponen de la plataforma "Portal Empleo" o del sitio web "mi Anses", ingresando a la sección "Mis cobros" con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. A diferencia de las jubilaciones y asignaciones que dependen del número de DNI, este beneficio se liquida antes del quinto día hábil, por lo que en mayo de 2026 la acreditación automática ocurrirá el martes 5.

No obstante, la gestión de Sandra Pettovello rechazó el fallo judicial mediante un comunicado oficial, señalando que la medida obstaculiza proyectos estratégicos. Según el organismo, la obligación de mantener estos pagos impide el avance de iniciativas como la entrega de vouchers de formación laboral y la expansión de la doble escolaridad en sectores vulnerables. Pese a estas críticas, el cronograma de pagos sigue su curso normal para garantizar que los fondos lleguen a las cuentas bancarias de los titulares en la fecha prevista.

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