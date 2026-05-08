Cómo desinflamar el abdomen: recetas con probióticos que mejoran la digestión

Resumen para apurados
- La Oficina de Suplementos Dietéticos destaca el uso de probióticos para desinflamar el abdomen y mejorar la salud digestiva mediante recetas caseras como chucrut, kimchi y ketchup.
- Estos microorganismos vivos facilitan la absorción de nutrientes y refuerzan el sistema inmune. Se obtienen mediante fermentación láctica natural de vegetales como el repollo.
- El interés por la salud intestinal impulsa el consumo de fermentados. Investigaciones actuales exploran sus beneficios en la salud mental, alergias y prevención de infecciones.
Los probióticos son microorganismos vivos (como bacterias y levaduras) que al consumirlos proporcionan beneficios para la salud. según explica la Oficina de Suplementos Dietéticos (ODS, por sus siglas en inglés). Los más comunes incluyen lactobacilos, bifidobacterias, saccharomyces, estreptococos, enterococos, escherichia y bacilos.
Sirven para ayudar a la salud digestiva aliviar el estreñimiento y el síndrome de intestino irritable, y facilitar la absorción de nutrientes; mejoran el sistema inmunológico, ayudando a prevenir infecciones; y además, se están investigando sus posibles beneficios en la salud mental, la alergia, la tolerancia a la lactosa y otras condiciones.
Tres alimentos probióticos fáciles de hacer en casa
Chucrut
Uno de los probióticos naturales es el chucrut. Tan simple como hacer fermentar una col o, también, conocido como repollo. El chucrut tiene prácticamente 2.000 años de historia. Está documentado en algunos escritos romanos del siglo I a.C. En la era moderna, entre los siglos XVI y XVIII, empezó su expansión entre muchas gastronomías centro-europeas como Alemania, Austria, Alsacia, Suiza, Polonia, Rusia y Ucrania, donde aún es un protagonista principal en muchos de sus platos.
No lleva leche. La fermentación se consigue a partir de la acción que hacen las bacterias acidófilas que metabolizan anaeróbicamente los azúcares de la col produciendo ácido láctico. Con esta preparación culinaria de un probiótico natural que casi no tiene fecha de caducidad, los tripulantes, a falta de verdura fresca, se servían durante sus travesías de las virtudes del chucrut que, entre otros, aporta vitamina C, ideal para frenar el escorbuto.
Ingredientes:
-1 col (repollo) de aproximadamente 1 kg
-15 gr de sal (1.5% del peso de la col)
-Bayas de enebro
-Semillas de alcaravea (comino)
Kimchi
Es el equivalente del chucrut europeo hecho en Corea, con ingredientes coreanos y adaptado al paladar asiático muy acostumbrado a los sabores fuertes y, sobre todo, picantes.La col que se utiliza es conocida como y es algo más difícil de encontrar que la col habitual en todas las tiendas, sobre todo durante el invierno. Es más parecida a una lechuga, con hojas largas y muy blancas.
Como todos los vegetales fermentados, el kimchi nació con el objetivo de alargar la vida comestible a éstos. Existen muchas recetas de kimchi, pero aquí te proponemos elaborar uno enteramente vegano. Para ello necesitarás:
-1 kg de col china
-3 zanahorias
-1 nabo daikon
-1 trozo de jengibre
-4 dientes de ajo
-100 gr de gochugaru
-sal
La receta de kimchi casero es parecida a la del chucrut, ya que también es una fermentación láctica. Tenemos que conseguir que las verduras queden bien sumergidas en su propio jugo, para garantizar la ausencia de oxígeno y, por otro lado, los ingredientes picantes también ayudarán a que la mezcla no se estropee. Primero corta las coles chinas por la mitad y luego a cuartos. Lávalas y ponle abundante sal, dejándolas reposar unas 6 horas. Verás que quedan blandas y que sueltan mucho jugo. Corta las zanahorias y el nabo daikon en tiras, o si lo prefieres en rodajas. Para preparar la pasta coreana picante pon en un procesador de alimentos los ajos pelados y el trozo de jengibre, y tritúralo hasta que quede una pasta. Después añade el gochugaru y mézclalo bien.
Ahora, embadurna los trozos de col con la pasta picante, mézclalo con las zanahorias y el nabo daikon, y ponlo en un bote de cristal que permita que vaya saliendo el gas carbónico que se generará. El kimchi fermenta mucho más rápido que el chucrut, con lo que a partir del 4º o 5º día fermentando a temperatura ambiente ya estará a punto para su consumo. Una vez empezado mejor que lo guardes en el frigorífico para detener la fermentación.
Ketchup fermentado
Es un probiótico natural. Una manera fantástica para añadir a tantísimos platos como los que imagines y darles un toque divertido.
Para llevarla a cabo, te recomendamos que primero prepares chucrut o kimchi porque necesitarás un poco de jugo de estos fermentados para conseguir que la receta sea un éxito. Sólo tienes que triturar los siguientes ingredientes y dejar fermentar el futuro ketchup durante una semana a temperatura ambiente:
-500 gr de tomate triturado, escurrido
-2 cucharadas de mostaza
-1 cucharada de miel
-pimienta al gusto
-chile picante al gusto
-1 cucharada de jugo de chucrut o kimchi
-500 gr de tomate triturado, escurrido
-2 cucharadas de mostaza
-1 cucharada de miel
-pimienta al gusto
-chile picante al gusto
-1 cucharada de jugo de chucrut o kimchi