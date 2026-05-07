River ganó sobre la hora en Venezuela y acaricia los octavos de final de la Sudamericana

River sacó adelante un partido complicado y consiguió un triunfo clave en Venezuela. Sin sobrarle nada y mostrando más actitud que fútbol, el “Millonario” derrotó 2 a 1 a Carabobo en un encuentro cargado de tensión, que recién pudo resolver en la última jugada de la noche. El equipo dirigido por Eduardo Coudet quedó muy cerca de asegurar la clasificación a la próxima fase de la Copa Sudamericana y dio otro paso importante en el Grupo H.