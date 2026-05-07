River ganó sobre la hora en Venezuela y acaricia los octavos de final de la Sudamericana

Resumen para apurados
- River Plate venció 2-1 a Carabobo en Venezuela por la Copa Sudamericana con goles de Meza y Salas, logrando un triunfo clave para acercarse a la clasificación de la siguiente fase.
- El Millonario ganó en el descuento pese a un nivel irregular. Jugó con uno más por la expulsión de Castillo, pero sufrió la roja de su arquero Beltrán y terminó con Viña en el arco.
- Con este resultado, el equipo de Coudet lidera el Grupo H y depende de sí mismo para avanzar. La victoria agónica fortalece el ánimo grupal ante las críticas por el funcionamiento.
River sacó adelante un partido complicado y consiguió un triunfo clave en Venezuela. Sin sobrarle nada y mostrando más actitud que fútbol, el “Millonario” derrotó 2 a 1 a Carabobo en un encuentro cargado de tensión, que recién pudo resolver en la última jugada de la noche. El equipo dirigido por Eduardo Coudet quedó muy cerca de asegurar la clasificación a la próxima fase de la Copa Sudamericana y dio otro paso importante en el Grupo H.
La “banda” dominó gran parte del partido, tuvo la pelota y generó numerosas situaciones, aunque volvió a evidenciar problemas en la definición y falta de claridad en los metros finales. Del otro lado apareció la enorme figura del arquero Lucas Bruera, que sostuvo a Carabobo durante gran parte del encuentro con varias atajadas determinantes.
La primera ocasión clara llegó a los nueve minutos, cuando Juan Fernando Quintero sacó un remate cruzado que encontró una buena respuesta del arquero. River manejaba la pelota y encontraba espacios, aunque no lograba traducir ese dominio en el marcador.
A los 21’, Giuliano Galoppo estuvo cerca con una volea desde la medialuna que se fue desviada. Poco después, el VAR llamó al árbitro paraguayo Derlis López, que sancionó penal para River por un codazo de Ezequiel Neira sobre Matías Viña. Sin embargo, Bruera volvió a convertirse en protagonista: le atajó el remate a Quintero, que había pateado al medio.
River siguió insistiendo. Joaquín Freitas y Fabricio Bustos también chocaron contra la seguridad del arquero venezolano, mientras Carabobo apostaba a aguantar y salir rápido de contraataque. Cerca del cierre de la primera etapa, Edson Tortolero casi sorprende con un tiro libre que pasó muy cerca del ángulo.
La jugada que cambió el desarrollo ocurrió sobre el final del primer tiempo. Tras otra intervención del VAR, Edson Castillo fue expulsado por un fuerte planchazo sobre Freitas.
En el complemento, el “Millonario” monopolizó aún más la posesión, aunque le costó encontrar espacios ante una defensa muy cerrada. La apertura del marcador finalmente llegó a los 13’. Quintero ejecutó un córner preciso y Maximiliano Meza apareció para poner el 1 a 0 de cabeza.
Parecía que River encaminaba una victoria tranquila, pero no logró liquidar el partido y terminó sufriendo. Santiago Beltrán evitó el empate a los 19 minutos con una gran intervención tras un centro peligroso, aunque la igualdad terminaría llegando más tarde. A los 28’, Joshuan Berríos remató dentro del área y Juan Cruz Meza llegó tarde con un planchazo. El árbitro no dudó y sancionó penal para Carabobo. Desde los 12 pasos, Matías Núñez definió con precisión y marcó el 1 a 1.
Como si eso fuera poco, River sufrió otro golpe a los 36 minutos. Beltrán salió lejos y cortó una contra con infracción sobre Berríos. Inicialmente recibió amarilla, pero luego el VAR corrigió la decisión y el arquero terminó expulsado. Como Coudet ya había agotado los cambios, Matías Viña tuvo que ponerse los guantes y ocupar el arco.
Cuando todo parecía terminar en empate, River encontró el desahogo en la última acción del partido. A los 51 minutos, Facundo González lanzó un pelotazo largo desde el fondo, Maximiliano Salas ganó en velocidad entre dos defensores y definió por encima del arquero para decretar el agónico 2 a 1.
“La verdad que estoy muy contento por el triunfo y por el gol. No venimos jugando bien. Lo más importante es ganar”, reconoció Salas luego del encuentro. El delantero también destacó la fortaleza del grupo y aseguró que el equipo seguirá creciendo desde el funcionamiento.
Con esta victoria, River quedó muy cerca de sellar su clasificación a la próxima ronda de la Copa Sudamericana. A falta de dos fechas para el cierre de la fase de grupos, el conjunto de Coudet sacó una ventaja importante sobre sus perseguidores y depende de sí mismo para avanzar.