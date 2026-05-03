Atlético Tucumán hizo historia en el Monumental y cerró el torneo con un triunfo inédito sobre River

El “Decano” comenzó a creer en sí mismo, que esta vez sí podía ser. Y el desaire de Franco Nicola a Germán Pezzella que culminó con un centro de aquellos que lastiman, que ni Leandro Díaz pudo empujar ni Maximiliano Villa terminar de usufructuar logró su objetivo final: la pelota le quedó a Tesuri, quizá quien más se merecía una alegría así, la de vulnerar a Beltrán, y esta vez sí que valía.