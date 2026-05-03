La "kriptonita" de Falcioni: el planteo táctico de Atlético que dejó sin respuestas al River de Coudet

El River de Eduardo Coudet llegaba al duelo con Atlético Tucumán en alza, con muchísimo fútbol y niveles colectivos e individuales casi heroicos. Pero todo superhéroe -en este caso un DT sin capa, sino con tapado- tiene su punto débil. Y esta vez la "kriptonita" la trajo Julio César Falcioni y su 4-1-4-1, un esquema al que el “Superman Chacho” nunca pudo encontrarle remedio. Su 4-2-2-2 fue una colonia ideal para los planes de conquista del “Emperador”, que sólo tuvo que hacer lo que mejor sabe para llevarse el partido: achicar los espacios, bloquear los caminos y hacer uso de la efectividad de sus ataques directos para lastimar al rival. Y así, tal cual, fue el desarrollo del encuentro.