VIDEO: el golpe de Facundo Colidio a una cámara en pleno partido de River por la Sudamericana

El clima tenso del encuentro entre River Plate y Bragantino por la Copa Sudamericana se trasladó al banco de suplentes durante el primer tiempo, cuando un rapto de furia de Facundo Colidio acaparó la atención de la transmisión oficial. El incidente ocurrió exactamente al minuto 22, en el marco del intervalo de un minuto denominado "pausa de rehidratación" que la Conmebol implementó insólitamente para todas sus competencias este año sin importar si la temperatura es alta o baja. Mientras el técnico Eduardo Coudet aprovechaba el breve parate para ajustar piezas tácticas y dar indicaciones específicas, la cercanía de las cámaras de televisión terminó por colmar la paciencia del atacante.