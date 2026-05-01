VIDEO: el golpe de Facundo Colidio a una cámara en pleno partido de River por la Sudamericana
El delantero del Millonario reaccionó de forma violenta ante la presencia de la transmisión oficial durante la pausa de rehidratación en Brasil. El episodio, captado en vivo por la televisión, podría acarrear sanciones disciplinarias por parte de la Conmebol.
Resumen para apurados
- Facundo Colidio, atacante de River, golpeó una cámara de TV este 1 de mayo durante el duelo ante Bragantino en Brasil por Sudamericana, molesto por la cercanía de la transmisión.
- El incidente ocurrió al minuto 22 en una pausa de hidratación. El jugador reaccionó violentamente para evitar que se grabaran las indicaciones tácticas del entrenador Eduardo Coudet.
- El exabrupto de Colidio podría generar sanciones económicas o disciplinarias de la Conmebol, dado que el reglamento vigente avala el registro de imágenes durante estos intervalos.
El clima tenso del encuentro entre River Plate y Bragantino por la Copa Sudamericana se trasladó al banco de suplentes durante el primer tiempo, cuando un rapto de furia de Facundo Colidio acaparó la atención de la transmisión oficial. El incidente ocurrió exactamente al minuto 22, en el marco del intervalo de un minuto denominado "pausa de rehidratación" que la Conmebol implementó insólitamente para todas sus competencias este año sin importar si la temperatura es alta o baja. Mientras el técnico Eduardo Coudet aprovechaba el breve parate para ajustar piezas tácticas y dar indicaciones específicas, la cercanía de las cámaras de televisión terminó por colmar la paciencia del atacante.
¡TRANQUILO, FACU!— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 1, 2026
Colidio CORRIÓ LA CÁMARA durante la pausa de rehidratación.
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La secuencia se inició cuando el "Chacho" conversaba con Maximiliano Salas sobre su labor defensiva, momento en el que Colidio se acercó para sumarse a la charla técnica. Al notar que un camarógrafo intentaba registrar la intimidad del diálogo desde muy corta distancia, el exjugador del Inter de Milán reaccionó propinándole un fuerte empujón al equipo de filmación. Aunque la producción cortó rápidamente la imagen para enfocar al plantel brasileño, el gesto quedó registrado en vivo y generó una inmediata repercusión en las redes sociales. Incluso el lateral Matías Viña se sumó a la molestia general intentando alejar los micrófonos ambientales para proteger las estrategias del cuerpo técnico.
Este comportamiento podría traerle consecuencias directas al delantero argentino, ya que el reglamento de la Conmebol habilita a las transmisiones a captar estos momentos. De confirmarse una infracción, la entidad sudamericana podría aplicar desde una advertencia formal hasta una sanción económica al futbolista. Más allá del exabrupto, Colidio sigue siendo una de las piezas que Coudet busca potenciar en su esquema, a pesar de que el partido en Bragança Paulista fue especialmente trabado y con pocas chances claras de peligro para ambos bandos.