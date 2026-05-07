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¿Qué es el hantavirus? Cómo se transmite, cuáles son los síntomas y por qué preocupa el brote en un crucero
Recomiendan ventilar ambientes antes de desmalezar e higienizar para prevenir casos de hantavirus. Recomiendan ventilar ambientes antes de desmalezar e higienizar para prevenir casos de hantavirus. Foto: AFP
Hace 35 Min

Resumen para apurados

  • Un brote de hantavirus en un crucero que partió de Argentina hacia Cabo Verde dejó tres muertos. La OMS investiga el origen del contagio entre los pasajeros y la tripulación.
  • El virus se transmite por contacto con desechos de roedores o inhalación de partículas. La variante andina es la única con evidencia de contagio directo entre seres humanos.
  • Con una letalidad del 40%, el caso reactiva alertas globales. La secuenciación genética determinará si el brote fue por presencia de roedores a bordo o transmisión interpersonal.
Resumen generado con IA

El hantavirus volvió a generar preocupación internacional luego de que se confirmara un caso y se investigaran otros contagios sospechosos en un crucero que viajaba desde Argentina hacia Cabo Verde, en un episodio que ya dejó tres personas fallecidas.

La Organización Mundial de la Salud informó que el riesgo para la población general sigue siendo bajo, aunque especialistas investigan cómo pudo propagarse el virus a bordo del barco.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por roedores infectados. El contagio ocurre generalmente por contacto con orina, saliva o heces de estos animales, especialmente cuando sus excrementos secos liberan partículas contaminadas al aire.

La infección suele producirse al inhalar esas partículas, aunque también puede darse por tocar superficies contaminadas y luego llevarse las manos a la boca o la nariz.

En casos poco frecuentes, el contagio puede ocurrir por mordeduras o arañazos de roedores.

Cómo se contagia el hantavirus

Los especialistas explican que el virus suele estar asociado a ambientes cerrados o poco ventilados donde hubo presencia de ratones.

Las principales vías de contagio son:

Inhalar partículas contaminadas con excrementos de roedores

Contacto con objetos contaminados

Mordeduras de ratones infectados

Contacto estrecho entre personas, algo muy raro y asociado a la cepa andina detectada en Sudamérica

La variante andina es la única del hantavirus con evidencia de transmisión interpersonal.

Cuáles son los síntomas del hantavirus

Los síntomas iniciales pueden confundirse con una gripe común.

Entre los principales signos aparecen:

Fiebre

Fatiga

Escalofríos

Dolores musculares

Dolor de cabeza

Náuseas

Dolor abdominal

Con el avance de la enfermedad, el cuadro puede agravarse y provocar:

Dificultad respiratoria

Opresión en el pecho

Acumulación de líquido en los pulmones

Insuficiencia renal

Hemorragias internas

Fallo multiorgánico

Síndrome pulmonar por hantavirus: el cuadro más grave

En América, el hantavirus puede derivar en el llamado síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), una enfermedad severa que afecta directamente los pulmones.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, cerca del 40% de los pacientes que desarrollan síntomas respiratorios graves pueden morir.

El período de incubación puede variar entre una y ocho semanas después de la exposición al virus.

¿Existe tratamiento para el hantavirus?

Actualmente no existe una cura específica ni un antiviral definitivo para tratar el hantavirus.

Los tratamientos disponibles apuntan a:

Controlar los síntomas

Mantener la hidratación

Asistir la respiración

Monitorear órganos vitales

Internar al paciente en terapia intensiva si es necesario

Por eso, los expertos remarcan que la prevención sigue siendo la herramienta más importante.

Cómo prevenir el hantavirus

Las recomendaciones sanitarias incluyen:

Evitar la presencia de roedores en viviendas y galpones

Sellar grietas y agujeros

Guardar alimentos en recipientes herméticos

Mantener la basura cerrada

Ventilar ambientes cerrados antes de limpiarlos

Al limpiar excrementos de ratones, los organismos sanitarios recomiendan:

Usar guantes

Rociar la zona con lavandina o desinfectante

Esperar varios minutos

Limpiar con papel descartable

Desechar los residuos de forma segura

Barrar o aspirar excrementos secos puede aumentar el riesgo de contagio.

Qué se sabe del brote de hantavirus en el crucero

El brote detectado en el crucero que partió desde Argentina todavía está bajo investigación.

Especialistas analizan varias hipótesis:

Presencia de roedores dentro del barco

Contagio previo durante escalas en territorio argentino

Un eventual caso de transmisión entre personas

La Organización Mundial de la Salud confirmó que se están realizando estudios epidemiológicos y secuenciación genética del virus para determinar el origen exacto del brote.

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