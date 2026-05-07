¿Qué es el hantavirus? Cómo se transmite, cuáles son los síntomas y por qué preocupa el brote en un crucero

Resumen para apurados
- Un brote de hantavirus en un crucero que partió de Argentina hacia Cabo Verde dejó tres muertos. La OMS investiga el origen del contagio entre los pasajeros y la tripulación.
- El virus se transmite por contacto con desechos de roedores o inhalación de partículas. La variante andina es la única con evidencia de contagio directo entre seres humanos.
- Con una letalidad del 40%, el caso reactiva alertas globales. La secuenciación genética determinará si el brote fue por presencia de roedores a bordo o transmisión interpersonal.
El hantavirus volvió a generar preocupación internacional luego de que se confirmara un caso y se investigaran otros contagios sospechosos en un crucero que viajaba desde Argentina hacia Cabo Verde, en un episodio que ya dejó tres personas fallecidas.
La Organización Mundial de la Salud informó que el riesgo para la población general sigue siendo bajo, aunque especialistas investigan cómo pudo propagarse el virus a bordo del barco.
¿Qué es el hantavirus?
El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por roedores infectados. El contagio ocurre generalmente por contacto con orina, saliva o heces de estos animales, especialmente cuando sus excrementos secos liberan partículas contaminadas al aire.
La infección suele producirse al inhalar esas partículas, aunque también puede darse por tocar superficies contaminadas y luego llevarse las manos a la boca o la nariz.
En casos poco frecuentes, el contagio puede ocurrir por mordeduras o arañazos de roedores.
Cómo se contagia el hantavirus
Los especialistas explican que el virus suele estar asociado a ambientes cerrados o poco ventilados donde hubo presencia de ratones.
Las principales vías de contagio son:
Inhalar partículas contaminadas con excrementos de roedores
Contacto con objetos contaminados
Mordeduras de ratones infectados
Contacto estrecho entre personas, algo muy raro y asociado a la cepa andina detectada en Sudamérica
La variante andina es la única del hantavirus con evidencia de transmisión interpersonal.
Cuáles son los síntomas del hantavirus
Los síntomas iniciales pueden confundirse con una gripe común.
Entre los principales signos aparecen:
Fiebre
Fatiga
Escalofríos
Dolores musculares
Dolor de cabeza
Náuseas
Dolor abdominal
Con el avance de la enfermedad, el cuadro puede agravarse y provocar:
Dificultad respiratoria
Opresión en el pecho
Acumulación de líquido en los pulmones
Insuficiencia renal
Hemorragias internas
Fallo multiorgánico
Síndrome pulmonar por hantavirus: el cuadro más grave
En América, el hantavirus puede derivar en el llamado síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), una enfermedad severa que afecta directamente los pulmones.
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, cerca del 40% de los pacientes que desarrollan síntomas respiratorios graves pueden morir.
El período de incubación puede variar entre una y ocho semanas después de la exposición al virus.
¿Existe tratamiento para el hantavirus?
Actualmente no existe una cura específica ni un antiviral definitivo para tratar el hantavirus.
Los tratamientos disponibles apuntan a:
Controlar los síntomas
Mantener la hidratación
Asistir la respiración
Monitorear órganos vitales
Internar al paciente en terapia intensiva si es necesario
Por eso, los expertos remarcan que la prevención sigue siendo la herramienta más importante.
Cómo prevenir el hantavirus
Las recomendaciones sanitarias incluyen:
Evitar la presencia de roedores en viviendas y galpones
Sellar grietas y agujeros
Guardar alimentos en recipientes herméticos
Mantener la basura cerrada
Ventilar ambientes cerrados antes de limpiarlos
Al limpiar excrementos de ratones, los organismos sanitarios recomiendan:
Usar guantes
Rociar la zona con lavandina o desinfectante
Esperar varios minutos
Limpiar con papel descartable
Desechar los residuos de forma segura
Barrar o aspirar excrementos secos puede aumentar el riesgo de contagio.
Qué se sabe del brote de hantavirus en el crucero
El brote detectado en el crucero que partió desde Argentina todavía está bajo investigación.
Especialistas analizan varias hipótesis:
Presencia de roedores dentro del barco
Contagio previo durante escalas en territorio argentino
Un eventual caso de transmisión entre personas
La Organización Mundial de la Salud confirmó que se están realizando estudios epidemiológicos y secuenciación genética del virus para determinar el origen exacto del brote.