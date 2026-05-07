Dolor en Tucumán: murió Benjamín Olariaga, el niño que había sufrido un grave accidente en Horco Molle

Troncoso aclaró que no presenció la caída, pero sí colaboró en el operativo. “Ingresé al sector de la senda cuando ya estaba la ambulancia. No sé cómo fue el accidente, pero vi la curva donde él cayó. Aparentemente, fue de frente a unos árboles. Probablemente, quedó atrapado al no poder doblar bien. Según mi experiencia, todo ocurrió porque la bicicleta no era adecuada para hacer la actividad. No fue exceso de velocidad”, explicó.