Dolor en Tucumán: murió Benjamín Olariaga, el niño que había sufrido un grave accidente en Horco Molle

Resumen para apurados
- Benjamín Olariaga, de 12 años, falleció este jueves en el Hospital de Niños de Tucumán tras accidentarse el 30 de abril mientras circulaba en bicicleta por el cerro San Javier.
- El menor sufrió traumatismo de cráneo y contusión pulmonar al chocar contra árboles. Expertos señalaron que no usaba casco y su bicicleta no era apta para la complejidad del terreno.
- La tragedia generó conmoción en la comunidad y reaviva el debate sobre la seguridad y el equipamiento obligatorio para realizar actividades deportivas de riesgo en Horco Molle.
Benjamín Olariaga, el niño de 12 años que había sufrido un grave accidente mientras recorría las sendas de Horco Molle, en el pie del cerro San Javier, falleció este jueves a causa de la gravedad de las lesiones que presentaba. El menor se encontraba internado en estado crítico en el Hospital de Niños. Su muerte fue confirmada por el Ministerio de Salud Pública.
Según había informado la directora del centro de salud, Inés Gramajo, el ingreso del paciente se produjo el jueves 30 de abril alrededor de las 17.20, luego de ser derivado desde el hospital Carrillo. El cuadro clínico era delicado desde el primer momento.
“Ingresó con un politraumatismo grave, con traumatismo encéfalocraneano, neumotórax y contusión pulmonar, o sea, realmente muy grave”, había detallado la profesional.
Tras las primeras atenciones en la guardia, el niño fue sometido a estudios de diagnóstico por imágenes y luego trasladado a la unidad de terapia intensiva. Allí permaneció con asistencia respiratoria mecánica y fue intervenido por el equipo de neurocirugía.
El estado del paciente era crítico y su evolución se evaluaba de manera constante. Pese a los esfuerzos del equipo médico, el niño no logró recuperarse y su fallecimiento generó una profunda conmoción.
Qué pasó ese día
Como parte del contexto del hecho, Leandro “Rama” Troncoso, profesor de ciclismo de “Rama Team”, había aportado detalles sobre las condiciones en las que se encontraba el menor al momento del rescate. El instructor estuvo en las sendas de Horco Molle cuando la ambulancia ya había llegado para asistir al niño.
“Lo que logré ver cuando ayudé a sacar al niño en camilla fue que no tenía casco, usaba una bicicleta visiblemente vieja, con un cuadro que no se usa y que los frenos no estaban en buenas condiciones”, había señalado.
Troncoso aclaró que no presenció la caída, pero sí colaboró en el operativo. “Ingresé al sector de la senda cuando ya estaba la ambulancia. No sé cómo fue el accidente, pero vi la curva donde él cayó. Aparentemente, fue de frente a unos árboles. Probablemente, quedó atrapado al no poder doblar bien. Según mi experiencia, todo ocurrió porque la bicicleta no era adecuada para hacer la actividad. No fue exceso de velocidad”, explicó.
Según su conocimiento, el accidente no había ocurrido en uno de los sectores más complejos de Horco Molle. “No fue exactamente en Lado B. Fue en la parte final de El Gomero, donde se bifurcan y se juntan todas estas sendas”, sostuvo.