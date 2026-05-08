Teatro San Martín: “Menjunje” reúne a quienes no se fueron con los que vuelven

A primera vista, puede parecer un entrevero de distintas cosas sin saber muy bien su resultado, pero al probarlo, contiene todos los sabores que cada una aporta. El Diccionario Panhispánico de Dudas de la Real Academia Española de Letras define a la palabra Mejunje como una “sustancia líquida o pastosa hecha con la mezcla de varios ingredientes”, y -no por casualidad- ese fue el título elegido para el encuentro de músicos tucumanos que tendrá lugar esta noche, desde las 21 en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601).