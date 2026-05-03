ChangoVilla se despide con su EP “Canto del valle”

ChangoVilla cierra esta noche su visita a Tucumán con una presentación especial desde las 21 en el Taller Cultural Nonino de Yerba Buena (avenida Aconquija 2.347), con un recital en el que será acompañado por Carlos Podazza (hijo), Javier Fiori y Paulo Marigliano.
Productor, percusionista, investigador y compositor enfocado en culturas populares de América, el músico visitante acredita más de 20 años de trayectoria y actualmente presenta su nuevo EP titulado “Canto del valle”, con ritmos de raíz folclórica argentina, entre los que se distingue su trabajo sobre las coplas y bagualas.
Este es el cuarto material discográfico del artista que reside en el valle del Yokavil, donde produce y acompaña el arte popular local. Producido por Juan Enriquez en el estudio Sonidos del Viento de Tandil, provincia de Buenos Aires, participaron en sus temas Manu Fubel y Román Cea. El espectáculo servirá además de un recorrido por otras etapas de su creación, en una propuesta en formato encuentro a partir de ritmos tradicionales, con la identidad propia del norte argentino.
No será la única alternativa musical del día. Al mediodía, habrá folclore en El Industrial de Tfí Viejo (avenida Alem 501) con David Robles y en La Casa de Yamil (España 153), con Lautaro Rocha.
Desde las 18.30, en el patio central del Yerba Buena Shopping (avenida Aconquija y Lobo de la Vega) estará Francisco Gómez con su saxo, y un repertorio que abarcará jazz, bossa nova, blues y clásicos.
Por la noche, a las 21 y en Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437) cantará Leila Masmud, como la previa de la proyección de un nuevo capítulo de la serie “Euphoria”, de HBO.
Media hora más tarde, con entrada libre y gratuita en el Bar Irlanda (Catamarca 380), los tucumanos de Ángeles de Acero rendirán homenaje al recital que AC/DC dieron en 2009 en el Monumental de River Plate y que registraron en un recordado disco con temas como “Highway to Hell”, “Thunderstruck” y “Back in Black”.
El complemento sonoro nocturno será en el Restó Boris (San Juan 1.131) con el jazz y el blues que aportará Javier Podazza Trío.
A las 21.30 habrá un festejo especial en la plaza Urquiza por los 31 años de la milonga popular que tiene lugar en ese espacio todos los domingos, a pista abierta. Previamente se realizará un taller de tango y estará el Bondi Milonguero, organizados por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
Si no se quiere salir de la casa, a las 17 la TV Pública emitirá una nueva edición del programa “Unísono” del Instituto Nacional de la Música, esta vez con la conducción de Ricardo Mollo y la participación de la banda tucumana Fer y Los Salvatores.
Distintos géneros
En el campo de lo teatral, en Concepción comenzará el PayaFest, que continuará en sucesivos fines de semana de este mes con espectáculos de clown, con entrada a la gorra en la plaza Haimes. Hoy, desde las 16, se presentará Tuquito en un especial por el Día del Animal.
En la capital, a las 17.30 se pondrá en escena la obra de títeres “Animate un disparate” en la Biblioteca Ututos (pasaje 47/34 suroeste, altura avenida Alem 2.350). La función forma parte del ciclo municipal Teatro en los Barrios, con entrada libre y gratuita y no se suspende por lluvia.
También para el público infantil, a las 18 será la última función de “Mundo alegre” en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), una obra de la tucumana Silvia Cuenca.
En esta oportunidad, el grupo de Teatro de Niños y Jóvenes del Ente Cultural de Tucumán está integrado por Valentina Aranda, Juan Aráoz, Jeremías Balmaceda, Luisa Blanco, Trinidad Bravo, Mateo Díaz Vince, Leticia Fagioli, Jazmín Fiori Trouvé, Alina Grondona, Camila Guerrero, Fausto Gutiérrez, Vania Iskra, Máximo Lazarte, Corina Molina, Diego Niklison, Lola Pecamiche, Lee Rodríguez Vaquero, Gianni Rossini, Emma Acevedo, Yuliana Ale, Pía Apestey, Eliseo Balderrama, Malena Canducci, Fausto Gutiérrez y Paula Maizel. La adaptación del texto estrenado en 1980 y dirección general es de Lilian Mirkin, con música original de Fernando Flores Blasco.
Por último, a las 19 y a las 21 se repondrá en La Colorida (Mendoza 2.955) “Caedero”. Ezequiel y Matías viven en una casa-galpón de Tucumán. Sus amigos treintañeros van y vienen, se quedan un rato o días. Entre conversaciones y ganas de verse, los gestos de su cotidiano, van armando la ficción de la amistad, como un lugar posible para quedarse. Se cuentan del amor, del trabajo y las cosas imperceptibles de los días, se adelanta en el argumento.
Presentada como una “coreografía doméstica”, la puesta es codirigida por María José Medina y Sergio Negro Prina, y actúan Luciana de los Ángeles Morales, Alejandra Rojas Paz, Ezequiel Martínez Marinaro, Matías Minahk, Maximiliano San Juan, Guadalupe Mothe, Lucía Dzienczarski, Pichi Matías y Luciana Galván, con Alina Wainziger como invitada especial.
Aniversario de Tafí Viejo
En Tafí Viejo, se celebrarán los 126 años de la ciudad con una actividad especial en la plaza Bartolomé Mitre desde las 20, con la exhibición del Archivo Histórico “Carlos Alberto Enrico”, presentado como “un viaje a través de fotografías y registros históricos, desde fines del siglo XIX hasta la actualidad, que retratan la vida social, cultural y cotidiana a lo largo del tiempo”.