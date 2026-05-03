ChangoVilla se despide con su EP “Canto del valle”

En esta oportunidad, el grupo de Teatro de Niños y Jóvenes del Ente Cultural de Tucumán está integrado por Valentina Aranda, Juan Aráoz, Jeremías Balmaceda, Luisa Blanco, Trinidad Bravo, Mateo Díaz Vince, Leticia Fagioli, Jazmín Fiori Trouvé, Alina Grondona, Camila Guerrero, Fausto Gutiérrez, Vania Iskra, Máximo Lazarte, Corina Molina, Diego Niklison, Lola Pecamiche, Lee Rodríguez Vaquero, Gianni Rossini, Emma Acevedo, Yuliana Ale, Pía Apestey, Eliseo Balderrama, Malena Canducci, Fausto Gutiérrez y Paula Maizel. La adaptación del texto estrenado en 1980 y dirección general es de Lilian Mirkin, con música original de Fernando Flores Blasco.