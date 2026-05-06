Norte Rock 2026: la primera tanda voló en una hora y los precios ya subieron

Resumen para apurados
- Norte Rock 2026 agotó su primera tanda de entradas en una hora en Tucumán. El festival será el 12 de septiembre en Yerba Buena con Ciro y los Persas y Ratones Paranoicos.
- Ante una fila virtual de 6.000 personas, el precio subió de $60.000 a $70.000 más cargos. El evento sigue la tendencia de éxito masivo tras el sold out total alcanzado en 2025.
- La alta demanda confirma al festival como la cita rockera más relevante del NOA. Se espera un impacto económico positivo y la consolidación de la plaza para artistas nacionales.
El Norte Rock 2026 todavía está a meses de distancia, pero la ansiedad ya empezó. A los cinco minutos de habilitarse la venta de entradas, más de 6.000 personas estaban en la fila virtual para conseguir un lugar en uno de los festivales más convocantes del norte argentino.
La escena se repite: pantallas abiertas, números que avanzan lento y una espera que puede superar las dos horas. Todo por un ticket que arrancó en $60.000 más cargo de servicio y cuya primera tanda se agotó en menos de una hora. Con esa demanda, las entradas ya pasaron a $70.000, con un cargo de servicio de $7.000.
El festival se realizará el 12 de septiembre de 2026 en el Predio Castillo, ubicado en Avenida Presidente Perón y Bascary (Yerba Buena), y ya tiene un line up que mezcla nombres fuertes del rock nacional con bandas de gran presente.
Quiénes tocan
Entre los artistas confirmados están:
- Ciro y los Persas
- Ratones Paranoicos
- El Plan de la Mariposa
A ellos se sumarán artistas invitados que se anunciarán en las próximas semanas.
Dónde y cómo comprar las entradas
Desde su regreso en 2022, el Norte Rock viene marcando el pulso del género en la región. Cada edición suma más público y agota localidades. En 2025 logró un sold out total, y todo indica que este año va por el mismo camino.
La alta demanda en las primeras horas de venta no sorprende: el festival se convirtió en una cita fija para miles de jóvenes que buscan ver en vivo a algunas de las bandas más importantes del país sin salir del norte.
Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma: cervezanorte.com.ar/norte-rock y se recomienda comprarlas con anticipación. Si algo dejó claro el arranque de la venta, es que esperar puede significar quedarse afuera.
Además, el sistema tiene sus reglas: una vez que llega el turno, hay 10 minutos para iniciar la compra. Pasado ese tiempo, el acceso se deshabilita y hay que volver a la fila. Desde la organización también aclaran que completar la fila no garantiza conseguir entradas, ya que la disponibilidad puede agotarse antes.
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