San Martín llega a Salta con una deuda pendiente y la mejor oportunidad de su historia para saldarla

El último, el que más duele, fue el año pasado contra River. El “Santo”, que era dirigido por Mariano Campodónico, aguantó bien en el primer tiempo pero Gonzalo Montiel abrió el marcador con una volea y el partido se le escapó de las manos. Giuliano Galoppo y el propio Montiel de nuevo terminaron de sentenciar un 3 a 0 que no admitió discusión. Cuatro veces, cuatro formas distintas de sufrir lo mismo. Siempre hubo un Andrada que lo tapó todo, un penal que se erró, un gol que llegó demasiado tarde o una goleada que no tuvo vuelta.