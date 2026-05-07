San Martín llega a Salta con una deuda pendiente y la mejor oportunidad de su historia para saldarla

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán enfrenta a Banfield este viernes en Salta por los 16avos de la Copa Argentina, buscando romper su racha negativa y avanzar a octavos de final por primera vez.
- Tras cuatro eliminaciones previas en esta fase, el 'Santo' llega en buen momento tras vencer a Rafaela. Enfrenta a un Banfield irregular que no ha logrado convencer en el torneo.
- Una victoria ante el 'Taladro' habilitaría un cruce ante Midland, abriendo el camino más accesible de su historia para clasificar a los cuartos de final del certamen nacional.
Las maldiciones existen hasta que alguien las rompe. San Martín llega al Padre Martearena de Salta con una deuda que se arrastra hace años: cuatro veces llegó a los 16avos de final de la Copa Argentina, cuatro veces se fue a casa. Este viernes, en cancha neutral y contra un Banfield que terminó el Apertura mirando desde lejos la pelea por los playoffs, el contexto parece alinearse como pocas veces antes. No es garantía de nada, pero es la señal más concreta que el “Santo” tuvo en mucho tiempo.
El historial duele si uno lo repasa despacio. En 2018, Esteban Andrada se transformó en una pesadilla para los delanteros de San Martín durante todo el primer tiempo, atajando todo lo que le tiraron, hasta que Edwin Cardona y Ramón "Wanchope" Ábila, de penal sobre el final, sentenciaron un 2 a 0 que no reflejó para nada lo que había pasado en la cancha.
En 2019 el “Santo” empató sin goles con Argentinos y en los penales fue otra historia: la serie se fue 3 a 2 para el “Bicho” y San Martín se quedó afuera sin haber perdido en los 90’.
En 2023 Racing le ganó 2 a 1 en Córdoba con dos goles rápidos de Gonzalo Piovi y Jonathan Gómez en el primer tiempo que no hubo manera de remontar, más allá del descuento de Emanuel Dening.
El último, el que más duele, fue el año pasado contra River. El “Santo”, que era dirigido por Mariano Campodónico, aguantó bien en el primer tiempo pero Gonzalo Montiel abrió el marcador con una volea y el partido se le escapó de las manos. Giuliano Galoppo y el propio Montiel de nuevo terminaron de sentenciar un 3 a 0 que no admitió discusión. Cuatro veces, cuatro formas distintas de sufrir lo mismo. Siempre hubo un Andrada que lo tapó todo, un penal que se erró, un gol que llegó demasiado tarde o una goleada que no tuvo vuelta.
Pero esta edición tiene ingredientes diferentes. El equipo de Andrés Yllana llega después de vencer a Atlético de Rafaela en la Primera Nacional, peleando arriba en la tabla con un plantel que se fue moldeando con paciencia a lo largo del año. La clasificación a esta instancia la consiguió de la manera más “a lo San Martín” posible: sufriendo, aguantando un 0 a 0 contra Estudiantes de Río Cuarto y resolviendo por penales con una frialdad que en otras épocas no apareció.
Gran oportunidad
Lo que hace distinto este cruce es quién hay enfrente. No viene Boca con su historia, ni Racing con su ansiedad de campeón. Viene el “Taladro” de Pedro Troglio, un equipo de Primera que acumuló más derrotas que victorias durante la temporada y que no terminó de convencer a nadie en ningún tramo del año. Cede la pelota con gusto, espera en bloque bajo y busca el espacio en transición. Un esquema que, en partido único y en cancha neutral contra un rival ordenado y hambriento, podría mostrar sus costuras.
Si el “Santo” maneja los tiempos, evita las transiciones rápidas y aparece primero en el marcador, Banfield no tiene el volumen ofensivo para revertir situaciones. Es un equipo que cuando va perdiendo, no sabe bien cómo buscar el partido.
Del otro lado del cuadro espera Midland, un club recién ascendido a la Primera Nacional que dio uno de los batacazos del certamen al eliminar a Deportivo Morón.
Si San Martín pasa este viernes, el camino que se abre sería el más accesible de toda su historia en la competencia, con chances reales de meterse entre los ocho mejores del país por primera vez.
Mucho para ganar
Claro que nada está escrito. Banfield sabe hacer daño cuando el partido le da los espacios que busca, y Mauro Méndez, su goleador, es veloz y resolutivo en las transiciones, el tipo de jugador que puede cambiar todo con media oportunidad. Un penal, un error defensivo, un momento de desconcentración, y la historia podría repetirse por quinta vez.
Pero pocas veces el “Santo” llegó a esta instancia con tanto a favor. Este viernes en Salta podría ser, finalmente, la noche en que la pared se cae.