Venta de entradas para el duelo en Salta: San Martín se prepara para copar el Martearena
El "Santo" se medirá este viernes ante Banfield por los 16avos de final de la Copa Argentina. El club confirmó el operativo para que los hinchas puedan conseguir sus tickets tanto en Tucumán como en la capital salteña.
Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán enfrenta a Banfield este viernes en Salta por los 16avos de la Copa Argentina. Se habilitó la venta de entradas en Tucumán y el Estadio Padre Martearena.
- Los tickets cuestan entre $45.000 y $95.000. El expendio inicia el miércoles en La Ciudadela y sigue el viernes en Salta, bajo un estricto operativo de seguridad en las rutas.
- El "Santo" busca clasificar a octavos de final por primera vez. Se espera una movilización masiva de hinchas tucumanos, consolidando la relevancia del torneo en el interior.
San Martín buscará meterse por primera vez en los octavos de final de la Copa Argentina, y la expectativa es altísima. Se espera un gran desplazamiento de hinchas hacia Salta, donde el viernes el "Santo" se medirá ante Banfield. Para organizar el flujo de gente, la organización dispuso dos puntos de venta presenciales.
Venta anticipada en Tucumán
Para aquellos que quieran viajar con su entrada en mano, el expendio se realizará de manera exclusiva en La Ciudadela. El único día habilitado será este miércoles 6 de mayo, en el horario de 13 a 20. Se recomienda asistir con tiempo para evitar las largas filas que suelen generarse en las boleterías del club.
Expendio en Salta
Quienes decidan viajar directamente el día del partido o residan en Salta, podrán adquirir sus localidades el mismo viernes en las boleterías del Estadio Padre Martearena. El horario de atención será de 12 a 18.
Precios de las localidades
Los valores para acompañar al equipo de Andrés Yllana en el Norte son los siguientes:
Populares: los precios oscilan entre los $45.000 (para menores) y los $55.000.
Plateas: los tickets tienen un valor que va desde los $75.000 hasta los $95.000, dependiendo de la ubicación elegida.
El encuentro, que comenzará a las 21:10, contará con un importante operativo de seguridad en las rutas, teniendo en cuenta la gran cantidad de tucumanos que se trasladarán para alentar al equipo en este desafío clave.