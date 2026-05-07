¿Lionel Messi rompió un récord histórico de la Fórmula 1 sin correr una sola vuelta?

La publicación ya superó los 361 mil “me gusta” y se convirtió en un récord histórico de la Fórmula 1 en redes sociales. Hasta hace unos días el posteo con más likes pertenecía al homenaje que la categoría realizó tras la muerte de Roscoe, el bulldog de Lewis Hamilton, una publicación con 360 mil likes y que generó una enorme repercusión entre los fanáticos.