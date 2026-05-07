¿Lionel Messi rompió un récord histórico de la Fórmula 1 sin correr una sola vuelta?

La presencia de Lionel Messi en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 terminó generando un impacto mucho más grande que el propio evento deportivo. Mientras Andrea Kimi Antonelli se quedó con la victoria y Franco Colapinto logró un destacado séptimo puesto, gran parte de la atención del paddock estuvo puesta en el capitán argentino.
Messi recorrió el circuito junto a su familia, saludó a pilotos, se fotografió con distintas personalidades y hasta tuvo la posibilidad de subirse a un monoplaza. La repercusión fue inmediata. Fanáticos, mecánicos, ingenieros y celebridades buscaron una imagen con el campeón del mundo, que volvió a demostrar su dimensión global incluso en un ambiente ajeno al fútbol.
La propia cuenta oficial de la Fórmula 1 en X aprovechó el fenómeno y publicó una foto de Messi caminando por el paddock con lentes negros acompañada de una breve frase: “Welcome, Leo”. Lo que parecía un simple posteo de bienvenida terminó convirtiéndose en uno de los contenidos más virales en la historia de la categoría.
La publicación ya superó los 361 mil “me gusta” y se convirtió en un récord histórico de la Fórmula 1 en redes sociales. Hasta hace unos días el posteo con más likes pertenecía al homenaje que la categoría realizó tras la muerte de Roscoe, el bulldog de Lewis Hamilton, una publicación con 360 mil likes y que generó una enorme repercusión entre los fanáticos.
Rest in Peace Roscoe Hamilton, a true star in his own right— Formula 1 (@F1) September 29, 2025
Lewis Hamiltonâs beloved Roscoe brought smiles to the paddock and warmed the hearts of fans all over the world. Our thoughts are with Lewis during this difficult time.
Rest easy Roscoe, from paddock pup to Dogueâ¦ pic.twitter.com/0E3qrNeyoO
Con el paso de las horas, la imagen de Messi continúa sumando interacciones y quedó a muy poca distancia de alcanzar esa marca. El fenómeno refleja una vez más el peso mundial del rosarino, capaz de transformar cualquier escenario en un evento alrededor de su figura.
El GP de Miami también reunió a otras celebridades como Bizarrap, Juan Martín del Potro, Rafael Nadal, Luis Suárez, Serena Williams y Ilia Topuria. Sin embargo, ninguna presencia generó tanta repercusión como la de Messi, que volvió a convertirse en el gran protagonista sin necesidad de competir.