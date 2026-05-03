La curiosa declaración de Franco Colapinto luego del octavo puesto conseguido en Miami

Resumen para apurados
- Franco Colapinto finalizó octavo en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, logrando sumar puntos tras una semana destacada por su encuentro con Lionel Messi en Estados Unidos.
- El piloto de Alpine remontó posiciones tras una falla técnica en el turbo al inicio. Su rendimiento mejoró gracias a actualizaciones en el chasis y un sólido trabajo del equipo.
- Este logro ratifica el crecimiento de Colapinto en la categoría y fortalece el vínculo entre el deporte motor y la afición argentina, proyectando un futuro optimista en la F1.
La semana de Franco Colapinto fue sencillamente espectacular. En pocos días pasó de un fenómeno multitudinario en Buenos Aires (con una convocatoria que lo puso en el centro de la escena) a compartir tiempo con Lionel Messi, primero en el estadio de Inter de Miami y luego en el paddock del Gran Premio de Miami 2026. El cierre fue a la altura; un 8° puesto que le dio cuatro puntos y terminó de redondear una racha que el propio piloto sintetizó sin vueltas. “En estos últimos siete días se me cumplieron muchos sueños”, dijo.
En pista, su carrera también tuvo ese tono de reconstrucción constante. La largada lo complicó más de lo esperado, con una pérdida de rendimiento que lo hizo retroceder varias posiciones. Pero la reacción fue inmediata. En apenas unas curvas volvió a meterse en carrera y, desde ahí, armó una actuación sólida, sin errores y con buenas decisiones en los momentos clave. “La largada fue muy complicada. Algo pasó en el turbo que no tenía presión ni potencia y perdí cinco puestos, pero los pude recuperar en la primera vuelta decidiendo bien y haciendo buenas primeras curvas, contento con eso y con mi performance”, explicó.
El resultado no sólo le permitió sumar (ya acumula cinco puntos en el campeonato), sino también confirmar una tendencia. Hay progreso en lo individual, pero también en el equipo. Alpine llevó actualizaciones importantes y, aunque no todas estuvieron disponibles, el salto de rendimiento fue evidente. “Estoy contento por los puntos, por el esfuerzo, por haber traído las mejores, el chasis nuevo y un paquete nuevo que si bien no tenía el alerón de atrás tuvo mejoras grandes que me ayudaron a ser competitivo. Estoy feliz de haber encontrado el rumbo y de haber sumado puntos”, analizó.
Una felicidad indescriptible para Colapinto
Fuera del auto, la semana tuvo otro punto alto, que fue el reencuentro con Messi. Para Colapinto, que siempre lo marcó como un referente, fue un momento especial dentro de un contexto ya de por sí extraordinario. “Hace una semana estábamos haciendo trompos, en el camión. Fue increíble, un sueño hecho realidad. En estos últimos siete días se me cumplieron muchos sueños. Fue una felicidad enorme ver a Leo otra vez. Le agradecí por venir, fue un sueño conocer a mi ídolo y que me haya venido a ver con toda la familia”, contó.
Incluso hubo lugar para una escena que grafica el clima de esos días. “En la largada estaban todos entrando en calor con el buzo puesto y yo de jeans sacándome fotos con Leo, ja. Estoy feliz del resultado, del esfuerzo de todos y de darles algo lindo a los argentinos”, concluyó.