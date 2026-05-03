La curiosa declaración de Franco Colapinto luego del octavo puesto conseguido en Miami

En pista, su carrera también tuvo ese tono de reconstrucción constante. La largada lo complicó más de lo esperado, con una pérdida de rendimiento que lo hizo retroceder varias posiciones. Pero la reacción fue inmediata. En apenas unas curvas volvió a meterse en carrera y, desde ahí, armó una actuación sólida, sin errores y con buenas decisiones en los momentos clave. “La largada fue muy complicada. Algo pasó en el turbo que no tenía presión ni potencia y perdí cinco puestos, pero los pude recuperar en la primera vuelta decidiendo bien y haciendo buenas primeras curvas, contento con eso y con mi performance”, explicó.