Pochettino contó por qué no funcionó la sociedad entre Messi y Mbappé en PSG
El actual entrenador de la selección de Estados Unidos explicó las razones futbolísticas que hicieron incompatibles a los dos astros en París, reconociendo que el estilo de construcción lenta del argentino chocaba con la verticalidad que el francés necesitaba para brillar.
Resumen para apurados
- Mauricio Pochettino reveló que la sociedad Messi-Mbappé en el PSG falló por la incompatibilidad táctica entre el juego de posesión del argentino y la verticalidad del francés.
- El técnico explicó que el estilo asociativo de Messi anulaba la velocidad de Mbappé, sumado a la falta de pretemporada y un ambiente hostil por parte de la hinchada parisina.
- El éxito posterior de Luis Enrique en 2025 valida el modelo de equipo sobre el de estrellas. El análisis de Pochettino cierra un ciclo de individualismos costosos en el club.
Mauricio Pochettino brindó detalles reveladores sobre la convivencia táctica entre Lionel Messi y Kylian Mbappé durante su paso por París Saint-Germain. El técnico argentino, quien hoy lidera el proceso de la selección estadounidense, admitió que gestionar al tridente más caro de la historia (Neymar era la tercera pieza) fue un desafío que nunca alcanzó la armonía esperada debido a las características contrapuestas de sus figuras principales. En declaraciones recientes, el estratega analizó cómo la preferencia de Messi por el juego de asociación pausada se convertía en un obstáculo para la velocidad explosiva que define el fútbol de Mbappé, sentenciando que jugar para uno significaba, inevitablemente, anular las virtudes del otro.
El choque de estilos en el Parque de los Príncipes
Pochettino explicó que mientras Messi buscaba construir el juego desde abajo con pases cortos y gambetas, Mbappé requería de espacios abiertos y transiciones rápidas para aprovechar su zancada. Esta dicotomía generaba un conflicto constante, ya que si el equipo se replegaba para permitir que el francés corriera tras recuperar el balón, se alejaba de la zona de influencia donde el argentino es determinante con la posesión. El entrenador sintetizó esta problemática al señalar que cuando el juego se centraba en las asociaciones lentas de Messi, Mbappé sentía que su principal cualidad quedaba desperdiciada al no poder atacar los espacios en velocidad.
Un ambiente hostil y un proyecto sin tiempo
La estadía de las superestrellas en la capital francesa estuvo marcada por factores externos que dificultaron su rendimiento colectivo, incluyendo un clima de hostilidad por parte de la hinchada que llegó a silbar tanto a Messi como a Neymar en el Parque de los Príncipes. Pochettino recordó que el desembarco del capitán argentino en 2021 se produjo tras un fuerte golpe emocional por su salida forzada del Barcelona y sin haber realizado una pretemporada adecuada, lo que complicó significativamente su adaptación al ritmo de la Ligue 1. Por su parte, el brasileño Neymar llegó a describir su etapa en el club como un infierno personal, marcada por las constantes lesiones y la ausencia de un sistema táctico que lograra integrar a los tres astros de manera eficiente.
El éxito posterior bajo el mando de Luis Enrique
La historia reciente del PSG terminó confirmando las sospechas de analistas y exjugadores como Marco Verratti, quien sostuvo que al equipo le faltaba cohesión grupal a pesar de contar con las mayores estrellas del planeta en su plantilla. Con la salida de las figuras individuales y la llegada de Luis Enrique en 2023, el club parisino logró finalmente su anhelado objetivo al conquistar la Champions League en 2025 tras golear al Inter de Milán en la final por 5-0. Este cambio de paradigma hacia un equipo basado en la estructura colectiva y la juventud permitió alcanzar un triplete histórico, dejando atrás la era de las individualidades incompatibles que Pochettino no pudo consolidar debido a la falta de tiempo para construir una base sólida alrededor de sus tres pilares.