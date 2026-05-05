Pochettino contó por qué no funcionó la sociedad entre Messi y Mbappé en PSG

La estadía de las superestrellas en la capital francesa estuvo marcada por factores externos que dificultaron su rendimiento colectivo, incluyendo un clima de hostilidad por parte de la hinchada que llegó a silbar tanto a Messi como a Neymar en el Parque de los Príncipes. Pochettino recordó que el desembarco del capitán argentino en 2021 se produjo tras un fuerte golpe emocional por su salida forzada del Barcelona y sin haber realizado una pretemporada adecuada, lo que complicó significativamente su adaptación al ritmo de la Ligue 1. Por su parte, el brasileño Neymar llegó a describir su etapa en el club como un infierno personal, marcada por las constantes lesiones y la ausencia de un sistema táctico que lograra integrar a los tres astros de manera eficiente.