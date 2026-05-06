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La obsesión no terminó en Qatar 2022: así es el mercado de figuritas del Mundial que sigue vivo cuatro años después

La figurita de Lionel Messi se cambia por cuatro paquetes del Mundial 2026 y algunas ediciones especiales llegan a valer miles de pesos. La historia de los tucumanos que todavía persiguen las que les faltan.

Colección de álbumes de Mundiales pasados Colección de álbumes de Mundiales pasados
Ale Casas Cau
Por Ale Casas Cau Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Coleccionistas argentinos mantienen activo el mercado de figuritas de Qatar 2022 mediante grupos de WhatsApp y canjes, buscando completar álbumes ante el inicio del Mundial 2026.
  • El comercio incluye desde intercambios por sobres nuevos hasta ventas de piezas exclusivas como la de Messi o extra stickers, con valores que alcanzan los $200.000 en Buenos Aires.
  • La persistencia de este mercado evidencia el valor emocional del título mundialista, consolidando al coleccionismo como un fenómeno social y económico que trasciende los torneos.
Resumen generado con IA

En un grupo de WhatsApp de  alguien ofrece la figurita de Lionel Messi del mundial 2022 a cambio de cuatro paquetes cerrados del Mundial 2026. Otro vende 50 figuritas no repetidas por $35.000. Más abajo, un miembro pregunta por la figurita de Adam Taggart de Copa Mundial de Qatar 2022 que ya casi nadie tiene. Entre fotos de miles de paquetes cerrados, listas interminables de números y audios que van y vienen, todavía sobreviven jugadores de hace cuatro años. Algunos repetidos. Otros convertidos en pequeñas reliquias.

Mientras el nuevo álbum mundialista recién empieza a circular, hay personas que todavía siguen intentando completar el de Qatar, incluso el de Rusia 2018. Y no se trata solo de nostalgia: detrás de cada figurita faltante hay una especie de deuda emocional que se niega a desaparecer.

“Me quedaron aproximadamente 200 de Rusia 2018 y 100 de Qatar”, cuenta Luca Castro, un joven tucumano que completa álbumes desde muy chico. Aunque aclara que no se considera coleccionista, admite que el ritual de llenar el álbum es algo que atraviesa a toda su familia. “Siempre tengo el aporte de mis abuelos, mis tíos o mi mamá. Todos saben que desde chico me hace ilusión”, relata.

En esos grupos de intercambio conviven dos tiempos distintos. Por un lado, las figuritas nuevas del Mundial 2026, todavía brillantes y recién salidas del paquete. Por el otro, jugadores del torneo en Rusia 2018 y Qatar que siguen circulando como si el torneo hubiera terminado hace unas semanas. Luca cambia algunas repetidas viejas por figuritas nuevas y otras directamente las vende. “Esto se reactiva cuando llega el Mundial. Ahí vuelven los grupos, los intercambios y las juntadas”, explica.

La figurita de Messi sigue ocupando un lugar aparte. “Siempre se dice que la de Messi es la difícil”, cuenta Luca. Y aunque la empresa que las fabrica asegura que todas salen con la misma frecuencia, pocos parecen creerlo realmente. En los grupos de WhatsApp ya hay quienes la usan como moneda de cambio premium. Cuatro paquetes cerrados por una sola figurita del “10” argentino.

Pero el mercado paralelo del álbum va mucho más allá. Están las llamadas “extra stickers”, figuritas especiales de colección que ni siquiera se pegan en el álbum y aparecen, según cuentan los fanáticos, una vez cada 100 paquetes. “Esas son las que se comercializan a mayor precio”, explica Luca. Dependiendo del jugador, pueden valer entre $15.000 y $30.000. Las versiones especiales de este año de Mohamed Salah y Luka Modric, por ejemplo, fueron vendidas recientemente a $18.000 cada una.

La obsesión no terminó en Qatar 2022: así es el mercado de figuritas del Mundial que sigue vivo cuatro años después

En Buenos Aires, dice Luca, algunas llegan incluso a los $150.000 o $200.000. Y aunque reconoce que existen precios “absurdos”, entiende que para muchos el valor no está solamente en el papel. “Con el Mundial pasado fue especial porque salimos campeones. Yo guardé aparte las 20 figuritas con las que Argentina salió campeón”, cuenta.

En el mismo grupo de intercambio estaba Ramiro, otro fanático que todavía arrastraba una cuenta pendiente con Qatar 2022. Durante años le faltó una sola figurita para completar el álbum campeón del mundo.  “No lo podía creer. Era una sola figurita la que me faltaba y ayer por fin la conseguí”, contó después de cerrar una búsqueda que había quedado suspendida desde el 18 de diciembre de aquel año.

La escena parece repetirse en plazas, ferias y grupos de Facebook o WhatsApp. Adultos que vuelven a abrir sobres como cuando eran chicos. Padres que ayudan a sus hijos, pero terminan involucrándose más de la cuenta. Personas que guardan figuritas en cajas, carpetas o tuppers para que no se doblen. Luca, por ejemplo, ya tiene alrededor de 500 figuritas del Mundial 2026 guardadas mientras espera comprarse la edición tapa dura del álbum.

“Es un hobby bastante lindo y se comparte mucho con la familia”, resume.

Quizás por eso los álbumes nunca terminan del todo cuando se juega la final. Porque incluso años después, todavía hay alguien buscando la última figurita que le falta.

Temas Lionel MessiLuka ModricMundial 2026
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