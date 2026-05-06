La obsesión no terminó en Qatar 2022: así es el mercado de figuritas del Mundial que sigue vivo cuatro años después

En un grupo de WhatsApp de alguien ofrece la figurita de Lionel Messi del mundial 2022 a cambio de cuatro paquetes cerrados del Mundial 2026. Otro vende 50 figuritas no repetidas por $35.000. Más abajo, un miembro pregunta por la figurita de Adam Taggart de Copa Mundial de Qatar 2022 que ya casi nadie tiene. Entre fotos de miles de paquetes cerrados, listas interminables de números y audios que van y vienen, todavía sobreviven jugadores de hace cuatro años. Algunos repetidos. Otros convertidos en pequeñas reliquias.