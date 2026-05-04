La reacción de Franco Colapinto tras el 7° puesto en el GP de Miami y su mensaje especial a Lionel Messi

El análisis tras la carrera

“Estoy agradecido al equipo por tanto esfuerzo y por haber traído las mejoras, como el chasis nuevo. Al final fue un paquete muy grande que me ayuda a estar más competitivo”, sostuvo, y también reveló una dificultad en el inicio. “Fue una largada complicada, pasó algo en el turbo que no tenía presión. Perdí varios puestos que pude recuperar en la curva 1”, cerró, mostrando optimismo de cara a lo que viene.