La reacción de Franco Colapinto tras el 7° puesto en el GP de Miami y su mensaje especial a Lionel Messi

Resumen para apurados
- Franco Colapinto logró el 7° puesto en el GP de Miami tras una sanción a Leclerc, marcando su mejor récord en F1 y dedicando el triunfo a Lionel Messi, quien lo acompañó en Florida.
- El piloto superó fallas de presión en el turbo durante la largada y destacó las mejoras técnicas de su monoplaza. El encuentro con Messi fue clave para la motivación del argentino.
- Esta actuación afianza el crecimiento de Colapinto en la élite del automovilismo y genera una gran expectativa sobre su futuro rendimiento tras la incorporación del nuevo chasis.
Franco Colapinto vivió una jornada especial en el Gran Premio de Miami luego de que los comisarios confirmaran su avance al séptimo puesto tras la sanción a Charles Leclerc, un resultado que marcó su mejor actuación en la Fórmula 1 y que desató una reacción cargada de euforia.
“¡De las mejores semanas de mi vida! Gracias por acompañarme Leo Messi, sos mi ídolo”, escribió, el piloto en sus redes sociales, en referencia a la presencia de Lionel Messi durante el fin de semana en Florida, en lo que fue su segundo encuentro en pocos días.
“P7, ¡Vamoooooosssss! Gran finde”, agregó, Colapinto, celebrando el cambio en la clasificación final que le permitió mejorar su posición y sumar más puntos en el campeonato tras una actuación sólida.
Luego de la carrera, también analizó su rendimiento y valoró el progreso del equipo. “Estoy muy contento con el resultado y con la mejora de la performance que tuvimos este fin de semana, que fue realmente muy positivo. También estoy muy feliz con los puntos”, explicó, destacando el salto competitivo.
El análisis tras la carrera
“Estoy agradecido al equipo por tanto esfuerzo y por haber traído las mejoras, como el chasis nuevo. Al final fue un paquete muy grande que me ayuda a estar más competitivo”, sostuvo, y también reveló una dificultad en el inicio. “Fue una largada complicada, pasó algo en el turbo que no tenía presión. Perdí varios puestos que pude recuperar en la curva 1”, cerró, mostrando optimismo de cara a lo que viene.