Expulsan a cinco ciudadanos chinos que circulaban con documentos argentinos y pasaportes sin registro migratorio

Resumen para apurados
- Gendarmería detectó y expulsará a cinco ciudadanos chinos en Jujuy por circular con DNI ajenos y pasaportes sin registro de ingreso legal al país este jueves por Salta.
- El operativo ocurrió en la Ruta 34, Paraje Chalicán, durante un control a dos remises. Los hombres no tenían sellos migratorios y usaban documentos de identidad de terceros.
- La Justicia Federal ordenó la expulsión inmediata vía Aguas Blancas. Investigan el origen de los DNI y posibles redes de tráfico de personas que facilitaron el ingreso ilegal.
Cinco ciudadanos de nacionalidad china serán expulsados del país tras ser detectados mientras viajaban con documentación irregular en la provincia de Jujuy. El procedimiento fue realizado por efectivos de Gendarmería Nacional durante un control vehicular sobre la Ruta Nacional N° 34.
El operativo tuvo lugar en el Paraje Chalicán, donde personal del Escuadrón 60 “San Pedro” detuvo la marcha de dos vehículos que funcionaban como remises y se dirigían hacia la ciudad de Perico.
Al momento de inspeccionar a los pasajeros, los gendarmes identificaron a cinco hombres mayores de edad, quienes presentaban Documentos Nacionales de Identidad (DNI) pertenecientes a otras personas. Además, al verificar sus pasaportes, los agentes constataron la ausencia de sellos migratorios que acreditaran un ingreso legal al territorio argentino.
Ante esta situación, se dio intervención a la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, que dispuso el labrado de las actuaciones correspondientes y la inmediata comunicación con la Dirección Nacional de Migraciones.
Con autorización judicial, se resolvió la expulsión de los cinco ciudadanos extranjeros, medida que se concretará este jueves a través del Paso Fronterizo Internacional de Aguas Blancas, en la provincia de Salta.
Las autoridades investigan ahora las circunstancias en las que los involucrados obtuvieron la documentación argentina y el posible vínculo con redes dedicadas al ingreso irregular de personas al país.