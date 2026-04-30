La ruta de las armas: el nexo tucumano en una causa federal de gran escala

En Rosario, se descubrió que las armas enterradas en tachos de 200 litros también habrían sido provistas por este grupo.

Además, en el expediente surgió otro inquietante dato: en octubre de 2025, durante la Operación Contención contra el Comando Vermelho en las favelas Alemão y Penha, de Río de Janeiro -el operativo policial más letal de la historia de Brasil, que dejó un saldo de 132 muertos-, apareció un FAL del Ejército Argentino entre el arsenal de la facción. Hace varios años se descubrió otro fusil de las FF.AA. de nuestro país en poder de una organización criminal del vecino país. Se descubrió que esas armas habían sido sustraídad del batallón de Fray Bentos. Ese caso sigue tramitándose en la justicia federal.