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¿Llega al Mundial?: "Cuti" Romero mostró cómo se recupera de la lesión en la rodilla

El defensor argentino dio a conocer su evolución a través de las redes sociales. Allí aparecen momentos íntimos junto a sus hijos y la visita del "Dibu" Martínez.

¿Llega al Mundial?: Cuti Romero mostró cómo se recupera de la lesión en la rodilla
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Cristian 'Cuti' Romero difundió imágenes de su rehabilitación tras lesionarse el ligamento de su rodilla con el objetivo de llegar en condiciones al Mundial 2026.
  • El defensor del Tottenham se lesionó el ligamento colateral en abril. Actualmente realiza trabajos de gimnasio y recibió la visita de Dibu Martínez mientras usa una férula.
  • Pese a que los estudios descartaron una gravedad mayor, la Selección monitorea su evolución con optimismo, aunque el jugador llegaría con lo justo a la cita mundialista.
Resumen generado con IA

Cristian "Cuti" Romero continúa recuperándose de la lesión en el ligamento colateral de la rodilla y en las últimas horas mostró parte de su intimidad durante el proceso, con imágenes junto a sus hijos, trabajos físicos y una visita especial de Emiliano "Dibu" Martínez

El defensor de la selección argentina había salido lesionado y entre lágrimas durante un partido del Tottenham en abril, y posteriormente se confirmó que la molestia lo mantendrá alejado de las canchas entre seis y ocho semanas.

Mientras avanza con la rehabilitación, Romero publicó fotos en las que aparece paseando y jugando con sus hijos Valentino y Lucy, utilizando una férula en la rodilla derecha y vistiendo una camiseta de la Selección argentina.

Además de compartir parte de sus ejercicios físicos en el gimnasio, el Cuti también mostró el encuentro con el Dibu Martínez, quien lo visitó durante la recuperación y apareció sosteniendo a uno de sus hijos en un momento distendido.

El El

La cuenta regresiva para el Mundial

Según trascendió, los estudios descartaron una lesión más grave y en la Selección argentina son optimistas con su recuperación, aunque llegaría “con lo justo” al Mundial 2026.

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